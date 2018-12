Von Simon Stewner

Heidelberg. Ruhe in der Altstadt. Vorbei der Einkaufstrubel. Der Neckar füllt sich mit dem unaufhörlichen Nieselregen. Und trotz dieser ungünstigen Vorzeichen haben viele Besucher den Weg in die Heiliggeistkirche gefunden. Kein Wunder, denn nicht nur die Heidelberger Studentenkantorei, sondern auch das traditionsreiche Barockorchester l’arpa festante waren zu Gast. Auf dem Spielplan stand die Marienvesper Claudio Monteverdis.

Unter Leitung des langjährigen Kantors der Heiliggeistkirche, Christoph Andreas Schäfer, weitete das Werk kurz vor Weihnachten noch einmal das Herz und füllte es mit Lobpreisen an die heilige Mutter Gottes. Monteverdi veröffentlichte die Komposition 1610 als Kompendium verschiedener geistlicher Stücke, was auch die Aufführung eine Art Mammutprojekt werden lässt. Nicht zuletzt deshalb, weil in der liturgischen Version zusätzlich zu den verschiedenen Stücken jeweils ein Wechselgesang, ein Antiphon, gesungen wird. Dass das in diesem Fall aber ausgezeichnet gelang, lag zuvorderst an den hervorragenden Akteuren.

Sebastian Hübner, seit 2014 Professor an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg, glänzte im Concerto "Nigra sum" als Tenor im Zusammenspiel mit dem Lautenisten Johannes Vogt. Und er ist nur ein Beispiel für die festliche Stimmung, die die Solisten zu erzeugen wussten.

Im zweiten Concerto "Pulchra es" zeigten die beiden Sopranistinnen Cornelia Winter und Constanze Backes ihr Können. Die Schönheit Marias, um die es im Concerto geht, wurde plastisch und erfüllte die inneren Augen der Zuschauer. Das dreizehnteilige Werk Monteverdis gewinnt seinen Höhepunkt im letzten Teil, dem Magnificat, in dem nicht mehr Maria selbst gepriesen wird, sondern selbst lobpreist.

Die barock-festliche Stimmung konnten Orchester und Chor dabei mit einiger Sicherheit erzeugen, auch wenn die Kondition nach einstündiger Anstrengung nicht mehr die ganz große Dynamik zuließ. Besonders der fünfte Teil des Magnificats, "Et misericordia", bei dem die sechs Gesangssolisten mit Basso Continuo im Einsatz waren, klang auf sonderbar schöne Weise erhaben. Auch der siebte Teil, "Deposuit potentes", war wunderbar transzendent, da die Tenorstimme zwei Geigen im Wechsel mit zwei Klarinetten zur Begleitung hatte, von denen eine im Off das Echo spielte. Höhepunkt war natürlich das letzte Amen im Magnificat, das mit einem tadellosen Tutti verklang.

Seit einiger Zeit ist es in der musikhistorischen Forschung umstritten, ob es "die" Marienvesper von Monteverdi überhaupt gibt. Denn das geistliche Werk ist offensichtlich ein Sammelsurium verschiedener Stücke mit unterschiedlichen Besetzungen. Dass solcherlei Überlegungen überhaupt keine Rolle spielen, wenn man dem Publikum einfach eine Atempause in der sonst so hektischen Weihnachtszeit bescheren will, belegten Studentenkantorei und Barockorchester mit Inbrunst und Anspruch.