Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Alljährlich findet in Gennetines, einem kleinen Dorf der Auvergne, mitten im Sommer ein großes Tanzfest statt. Rund 2000 Besucher unterschiedlichen Alters, Herkunft und Nationalität, die in einem Zeltlager untergebracht sind, nehmen daran teil. Begleitet von Live-Bands, tanzen sie sich leidenschaftlich und ausgelassen eine Woche lang durch Tage und lange Nächte. Konzentriert und nachdenklich, heiter und entspannt, frönen sie dem Glück der tänzerischen Bewegungen. Dabei sind Improvisation und Spontanität, aber auch Können gefragt. Beim Grand Bal de l’Europe werden nämlich überwiegend traditionelle Tänze getanzt und in Workshops vermittelt.

Die französische Dokumentaristin Laetitia Carton nähert sich diesem ungewöhnlichen Ereignis, das eine sehr besondere Vitalität ausstrahlt, auf persönliche Weise. Selbst seit vielen Jahren begeisterte und bewegte Teilnehmerin des Festivals, begleitet sie in ihrem eindrucksvollen Film "Le Grand Bal - Das große Tanzfest" die ausgedehnten Beobachtungen der Tänze mit poetischen Reflexionen über das Wesen des Tanzens. Daneben lauscht sie den Gesprächen der Teilnehmer, in denen es beispielsweise um die Geschlechterrollen beim Partnertanz, um körperliche Nähe, Verbundenheit und geteilte Emotionen, aber auch um Enttäuschungen und das Gefühl des Ausgeschlossenseins geht.

Auch wenn jeder beim Tanzen etwas anderes sucht, gilt Laetitia Cartons Interesse doch der zentralen Erfahrung von Gemeinschaft und Zeitlosigkeit. "Etwas passiert, für das es kein Maß gibt", heißt es gleich am Anfang des stimmungsvollen Films. Im Zustand dieser euphorischen Maßlosigkeit oder auch anmutigen Ekstase finde, so die Beobachterin, eine Überschreitung statt in eine andere Präsenz. Alle Last und Schwere falle ab und löse sich auf. Für Carton liegt in dieser Befreiung zur Lebendigkeit eine Transzendenz, aus der eine tiefe, liebende Verbundenheit spricht. In ihr ist der andere und seine Welt immer schon ein Teil von uns selbst. So wird das gemeinsame Tanzen schließlich zum Abbild für eine gesteigerte Lust am Leben.

Info: Heidelberg, Gloriette, OmdtU: täglich 19 Uhr.