Stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien und ist in Heidelberg herangewachsen: Jetzt hat Sasa Stanisic, der mittlerweile in Hamburg lebt, sein erstes Kinderbuch geschrieben. Foto: dpa

Von Marion Gottlob

Heidelberg. Mit den Geschichten in seinem ersten Kinderbuch hat Saša Stanišić eine einzige, große Liebeserklärung an seinen Sohn zu Papier gebracht. Wie umschreibt er selbst die wunderbare Liebe eines Vaters zu seinem Sohn: "Unbedingt und bedingungslos." Die Worte sind ernst gemeint, doch das Buch ist voller Witz, Unsinn und Humor. Denn der Schriftsteller lässt seiner Fantasie einfach freien Lauf. Im Vorwort – in diesem speziellen Fall ein "Vorort" – ermutigt er Mütter wie Väter: "Lies bitte meine Geschichten als lose Vorgaben für Deine und Eure Geschichten. Eigne sie Dir so an, wie sie für Euch passen. Ändere sie! Baue die Variablen Eurer Welt in meine."

Jede Geschichte beginnt mit dem gleichen Satz: "Hey, hey, hey, ich steige in ein Taxi." Damit startet jedes Mal eine Reise in das Land der Fantasie. Man kann schmunzeln, wenn sich der Fahrgast plötzlich auf einem Klo wiederfindet. Der Taxifahrer sagt: "Wie finden Sie das Klo?" Der Gast erwidert: "Für ein Klo recht bequem." Doch weil der Gast gerade nicht muss und auch nicht will, bedankt er sich und nimmt ein anderes Taxi "nach Hause zu dir", nämlich zu seinem Sohn.

Man findet quasi eine Anleitung für Storys mit Fantasie-Wörtern, als der Taxifahrer seinem Gast sagt: "Schnallen Sie sich an, es wird blitzig! Zackzackzacklig! Leopardürig! Blinzelich, Elanesk!" Der Fahrgast ist einverstanden: "Na gut, ich hab’s heute etwas rapidlich!" Und mit einem "Juchu!" tritt der Taxifahrer auf das Gaspedal. Sein Gast ist froh, denn ruckzuck ist er wieder bei seinem Sohn: "Schon sind wir wieder hier, hier zu Hause bei dir."

Autor Stanišić stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Nach der Besetzung seines Heimatorts im Bosnienkrieg flüchteten seine Eltern mit ihm nach Heidelberg. Ein Lehrer förderte das Talent des Jungen. In seinem ersten Buch "Wie der Soldat das Grammofon repariert" erinnert sich Saša Stanišić an seinen Opa, der ihm sagte: "Die wertvollste Gabe ist die Erfindung, der größte Reichtum die Fantasie. Merk dir das und denk dir die Welt schöner aus."

Inzwischen wurde sein Enkel vielfach für sein kreatives Schreiben ausgezeichnet. Nun lässt er Kinder an seinen Fantasie-Geschichten für seinen Sohn teilhaben. Saša Stanišić erzählt der RNZ: "Die allererste Geschichte habe ich während einer Geburtstagsfeier den anwesenden Kindern und meinem Sohn erzählt, um sie abzulenken vom zuckerwilden Zerstören des Planeten as we know it. Die kam gut an, also wollten sie noch 20 hören, drohten, sonst noch mehr Kekse zu essen." Doch die allermeisten Geschichten sind "als erzählender Abschied vom Tag mit dem Kleinen entstanden. Er entschied dann, welche gut genug war für das Buch. Oft sagte er aber auch: ,Die bitte auf keinen Fall – Leute wissen doch, dass ich dein Sohn bin.’"

Geschichte um Geschichte entsteht ein eigenes Story-Universum, noch ohne Corona-Pandemie. Stanišić sagt: "Das Buch wäre heute, unter Corona-Bedingungen, ein etwas anderes. Zumal Taxifahrerinnen und Taxifahrer in der Pandemie sehr stark leiden, finanziell, und auch das Risiko der Ansteckung betreffend. Das müsste angesprochen werden. Auch fahren Menschen schlicht weniger Taxi, ich ja ebenfalls. Was sich aber nicht ändern würde, wäre das Grundsätzliche der Verwandlung von einem Taxi in eine spannende Geschichte vom Reisen und Erleben der Welt." Das stimmt.

Info: Saša Stanišić : "Hey, hey, hey Taxi!" Mit Illustrationen von Katja Spitzer, ab vier Jahren. Mairisch-Verlag, 96 Seiten, 18 Euro.