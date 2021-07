Von Franz Schneider

Wer hat ihn damals gekannt? Andreas Holschuh, den Lyriker, der in Sinsheim lebte und als Krankenpfleger arbeitete. Mit seinen Gedichten "Unterderhand" wagte der Elfenbein-Verlag den Anfang, zog dann im Spätherbst 2001 von Heidelberg nach Berlin und wurde unlängst 25 Jahre alt.

Andreas Holschuh dagegen nahm sich kurz nach Erscheinen seiner ersten Buchpublikation 1996 das Leben. Eine schwere Bürde, eine Verlagsgründung quasi aus dem Dunkeln, so finster wie der Umschlag der ausnehmend schön gemachten ersten Ausgabe von "Unterderhand", seine blauen Buchstaben darauf im Verschwinden begriffen.

Nun aber präsentiert Elfenbein eine Neuausgabe, jetzt schlicht broschiert in Beige. Zudem ergänzt er das Werk Andreas Holschuhs durch einen Band, den Holschuh selbst noch kurz vor seinem Freitod zusammenstellte, "Schraubstock" betitelt, dessen Nachwort wie bereits bei "Unterderhand" Sven Limbeck besorgte. Damals wäre, wie Limbeck mit Holschuh betonte, nur das vorhanden gewesen, "was berührt sei mit Sprache", heute verblieben die Gedichte als "Synapsen, zu den Schnittstellen, die Körper und Welt verbinden".

Wer seinerzeit mit Gedichten etwas anfangen konnte, durfte Andreas Holschuh als Lyriker außerordentliches Talent bescheinigen. Bestätigt sich dieser Eindruck mit der Neuausgabe in der Hand? Und vermag sich dieser mit dem "Schraubstock" zu erweitern oder gar zu verstärken?

In "Unterderhand" gibt es Gedichte wie "Klartext" oder "Abschlussbericht". Sie wirken wie die Traditionsreste irgendeiner Literatur, die auf die Straße der Wirklichkeit geschleudert wird. Diese Verse widersetzen sich dem Sprachmüll dieser Welt. So manches Gedicht erinnert ein bisschen an Jörg Fauser.

Vieles wirkt wie montiert und ist bisweilen von sarkastischem Witz geprägt, oft aber getrieben von der Wahrheitssuche: "Nimm sie fort / so nimm sie doch ab / die vielen Gesichter / ich will dich sehen / mit deinem ersten Gesicht". Der Band "Schraubstock" ist stilistisch breiter gefasst. Manches kommt arg symbolistisch daher. Sven Limbeck vergleicht diese Gedichte tollkühn mit Rimbaud. Andererseits stehen thematisch oft der Rausch und die Droge im Mittelpunkt. In diesem Kontext gelingen Andreas Holschuh gnadenlos direkte Vierzeiler: "Freitag Samstag Sonntag der endlich / endlos explodierende Himmel im Kopf / ich ficke meine Venen wie ein Weltmeister / von mir aus nennt es Liebe". Hier wird die Selbstzerstörung zum poetischen Programm: "Gedichte sind mein Tod", wie er anderswo beinahe nüchtern festhält.

So liest sich heute, entkleidet vom 90er Jahre Zeitgeist, das, was Andreas Holschuh zunächst schwer entzifferbar auf karierte Zettel kritzelte, als radikales Vermächtnis. "Unterderhand" wird sozusagen unter der Hand gerade auch durch seine Neuausgabe zu einem hochinteressanten Stück Lyrik. Es ehrt den Elfenbein-Verlag ungemein, seinen ersten Dichter nicht vergessen zu haben.

Info: Andreas Holschuh: "Unterderhand". Gedichte. Elfenbein-Verlag, Berlin 2021, 118 Seiten, 19 Euro. Ders.: "Schraubstock". Gedichte. Elfenbein-Verlag, Berlin 2021, 141 Seiten, 19 Euro.