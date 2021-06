Von Arndt Krödel

Heidelberg. Dass es sich lohnt, mal nach dem zu schauen, was man von Italien, dem Sehnsuchtsland der Deutschen, vielleicht noch nicht kennt, möchte eine neue Heidelberger Veranstaltungsreihe zeigen: Unter dem Titel "Italien im Museum Haus Cajeth" startet das Projekt am Donnerstag dieser Woche um 19 Uhr mit einem Vortrag über die lombardische Stadt Mantua. Aus der Perspektive einer Insiderin stellt Ivana Nolli-Meyer, langjährige Lektorin für Italienisch am Zentralen Sprachlabor der Universität Heidelberg, landeskundliche Themen vor, bei denen es nicht nur um Sehenswürdigkeiten in "Bella Italia" geht, sondern auch um die Menschen, die dort leben. "Ich möchte Seiten aufzeigen, die man von Italien nicht kennt und ein bisschen unter die Oberfläche schauen", erläutert sie im Gespräch mit der RNZ.

Eine weitere Besonderheit: Die einzelnen Vorträge werden in italienischer Sprache gehalten und richten sich daher sowohl an Deutsche, die gut Italienisch sprechen – davon soll es in Heidelberg nicht wenige geben –, als auch an hier lebende Italienerinnen und Italiener, ebenfalls nicht selten in der "nördlichsten Stadt Italiens" vertreten.

Mit Mantua, dem Auftakt-Thema, hat sich Nolli-Meyer eine Stadt ausgesucht, die weniger bekannt als etwa Florenz oder Venedig ist, gleichwohl aber über eine architektonische Schönheit und eine Geschichte verfügt, die den Besucher verblüffen werden. 2016 wurde sie zur Kulturhauptstadt Europas gewählt. Sie gilt als Geburtsort Vergils, des römischen Dichters, der uns in Dantes "Göttlicher Komödie" begegnet, und so findet man in der als Unesco-Weltkulturerbe geführten Altstadt auch eine Dante-Statue. Auch Giuseppe Verdis Meisterwerk "Rigoletto" spielt in Mantua.

Die Vorträge, die sich im Rahmen der Dante-Gesellschaft als Ergänzung zu anderen italienischen Kulturangeboten in Heidelberg verstehen, lassen bewusst Raum für Fragen und Vorschläge der Zuhörer, die damit an der Weiterentwicklung der Reihe beteiligt werden sollen.