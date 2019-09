Von Volker Oesterreich

Heidelberg. "Na los!", lautet das Kommando aus dem Kopfhörer - und schon setzt sich der Pulk aus 40 Theaterbesuchern am Eingang des Heidelberger Zoos in Bewegung. Die Marschrichtung ist klar, es geht zum Elefantenhaus, wo die Szenische Installation "Der sechste Kontinent" des Gespanns Lothar Kittstein, Bernhard Mikeska und Maria Schneider über den Sand des Dickhäuter-Domizils gehen soll. Die Rüsseltiere selbst stehen nicht als tierische Statisten auf dem Besetzungszettel, aber wir sehen Tarak, Yadanar und Ludwig in ihrem Freigehege, während wir unterwegs sind zum Event über die Macht und den Machtmissbrauch zu unterschiedlichen Zeiten.

Unsere Gruppe wird streng bewacht von stummen Gestalten. Sie tragen gelbe Schutzkleidung, schwarze Gummischürzen und ebenso schwarze Gummistiefel. Ihre Augen sind versteckt hinter Sonnenbrillen. Sind es Raubtierkäfig-Reiniger oder gar die Schergen eines Orwell’schen Überwachungsstaats? Man weiß es nicht so genau, tendiert aber zu Letzterem.

Im Elefantenhaus angekommen, tauchen wir ein in die Afrika-Exotik, tierische Gerüche gibt’s gratis dazu. Die Besuchergruppe ist nun geteilt à zwanzig Nasen. Die einen nehmen im Besucherteil Witterung nach den grauen Kolossen auf, die andren marschieren direkt ins Gehege, wo es noch ein wenig strenger nach Rüsseltieren riecht. Wann hat man das schon einmal erlebt: Theater mit olfaktorischen Sinneseindrücken?

Die Elefanten sind an den folgenden 45 Minuten nicht beteiligt, sie müssen aus Sicherheitsgründen draußen bleiben. Dafür entführen uns zwei Schauspieler-Paare simultan in koloniale und kapitalismuskritische Kunstwelten. Damit sich beide im Gehege nicht ins Gehege kommen, werden die Worte nur jeweils eines Paars an die richtige Zwanziger-Zielgruppe übertragen. Nach der Halbzeit wird gewechselt, dann lauscht man per Kopfhörer dem andren Paar.

Im Gehege selbst mimt Sophie Melbinger eine Forscherin, die viel Zuspruch erfährt von ihrem Prüfer, den Andreas Uhse mit Zwirbelbärtchen, Tropenhelm und schwarzem Anzug (Kostüme: Justina Klimczyk) aussehen lässt wie einen zwielichtigen Kolonialbeamten. Die Forscherin mache ihre Sache richtig, betont er, es sei überaus wichtig, hier in der "Affenhitze" Deutsch-Ostafrikas nach Seuchen-Erregern zu forschen. Egal wie. Auch die Forscherin ist von ihrer Mission erfüllt, obwohl sie um die allgegenwärtigen Gefahren weiß. Irgendwann wird sie, die Angehörige der weißen Rasse, auf Nimmerwiedersehen in den Tiefen des Dschungels verschwinden ... Hat sie sich schuldig gemacht? Womöglich durch Menschenexperimente mit "Negern"? Das bleibt im Dunklen des mehr raunenden als erklärenden Abends.

Szenenwechsel, Zeitenwechsel: Nun steht unser Zwanziger-Pulk im Besucherteil und befindet sich mehr als hundert Jahre nach der Kolonialzeit im Hier und Jetzt. Nun geht’s um eine Performance-Künstlerin, die im Auftrag einer Bank ein kapitalismuskritisches Afrika-Spektakel vorbereiten soll. Sie spielt mit dem Gedanken, sich in einer Art Schneewittchen-Sarg von eigens herbeigeschaffter afrikanischer Erde zuschütten zu lassen. Womöglich von jener Erde, in der die Überreste der einst verschwundenen Forscherin verborgen sind. Ein windiger Handlanger der Bank (Benedict Fellmer) pocht auf Effizienz, während Christina Rubruck als störrische Performerin die Freiheit der Kunst verteidigt. Missverständnisse sind vorprogrammiert - zum Vergnügen des Publikums.

Am Ende werden sich Gestern und Heute in Gestalt der beiden Darstellerinnen begegnen. Sie entlassen die Besucher mit den Worten "Es gibt hier nichts zu sehen" in die Realität. Nix da, natürlich gab es was zu sehen. Und dafür bedanken sich die Zuschauer mit freundlichem Applaus.

Info: www.theaterheidelberg.de