Von Marion Gottlob

Heidelberg. „Es gibt keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre!“ Mit dem Bibelvers aus dem Psalm 19.3 begann Prof. Maike Rotzoll vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität Heidelberg ihre Einführung in die Ausstellung „Die nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde“ im Universitätsmuseum Heidelberg. Die Berliner Wanderausstellung möchte Opfern eine Stimme und ein Gesicht geben: Es geht um rund 300.000 Psychiatriepatienten, die unter der Diktatur der Nationalsozialisten ermordet wurden. „Wir verknüpfen einige Biographien und die anderen Inhalte miteinander,“ so Prof. Maike Rotzoll.

Der griechische Begriff „Euthanasie“ steht für den Gedanken eines „guten Todes“. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff mit der Idee der „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ verknüpft. Es wurde in Deutschland wie auch in anderen Ländern diskutiert, ob das Leben unheilbar Kranker durch Ärzte beendet werden kann. „Dabei spielte vermeintliches Mitleid ebenso eine Rolle wie ein Denken, das den Wert des menschlichen Lebens nach seinem gesellschaftlichen Nutzen bemaß“, so der Katalog.

Im Jahr 1920 veröffentlichten der Jurist Karl Binding (1841–1920) und der Psychiater Alfred Hoche (1865–1943) eine Schrift mit dem Titel „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“. In den 1920er Jahren kam die Idee der „Rassenhygiene“ dazu: Schwache sollten zur Stärkung der Gesunden und Starken geopfert werden: Durch Sterilisation und Anstaltsverwahrung sollten die „erblich minderwertigen“ Teile der Bevölkerung von der Fortpflanzung ausgeschlossen werden.

Ab 1933 wurden mit der Machtübernahme der Nazis die Ideen verbunden und in die verbrecherische Tat umgesetzt: Von 1934 bis 1945 wurden bis zu 400.000 Menschen gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht. Viele Ärzte wie Richter unterstützten die Sterilisationspolitik ohne Bedenken. Zu den Opfern zählte der begabte Zeichner Wilhelm Werner. Er lebte seit 1919 mit der Diagnose „Idiotie“ in der Anstalt Werneck. Er wurde zwangssterilisiert und 1940 in Pirna-Sonnenstein mit Gas ermordet. Die Ausstellung zeigt seine Zeichnungen, die von der Heidelberger Sammlung Prinzhorn zur Verfügung gestellt wurden.

Der systematische Mord begann nach Beginn des Zweiten Weltkriegs: So ermordete die SS 1939 in Polen Tausende deutsche und polnische Psychiatriepatienten. In der Berliner Villa in der Tiergartenstraße 4 wurde eine Organisation für die systematische Ermordung von Psychiatriepatienten geschaffen. Die T4-Organisation richtete sechs Tötungsanstalten ein. Vor der Verlegung in die Einrichtungen sammelte man die Patienten in Zwischenanstalten. „Diese Maßnahme diente sowohl der Verschleierung der Morde als auch der Anpassung der „Tötungskapazität“ der Mordeinrichtungen“.

Die Info-Tafeln schreiben: „Ärzte wirkten aus Karrierestreben, Obrigkeitsdenken oder innerer Überzeugung mit. Heilen und Vernichten gehörten für sie zusammen. Als medizinische Gutachterwählten sie die Opfer aus. In den T4-Anstalten drehten sie den Gashahn auf. In den Heilanstalten mordeten Ärzte und Ärztinnen mit Medikamenten oder ließen die Bewohner verhungern. Sie führten an todgeweihten Patienten Versuche durch oder forschten an Gehirnen von Ermordeten.“

Die Opfer werden sichtbar: Der Kutscher Karl Ahrendt wurde als „gemeingefährlich geisteskrank“ in eine Heilanstalt eingewiesen und verbrachte 33 Jahre in der Anstalt. 1941 wurde der fast 90-Jährige in Bernburg ermordet. Irmgard Denker wurde 1943 hochschwanger wegen Selbstmordgefahr in eine Nervenklinik eingewiesen. Nach der Geburt ihrer Tochter wurde sie wohl durch eine Überdosierung von Medikamenten ermordet. Anna Lehnkering wurde als „erbkrank“ eingestuft. Sie wurde zwangssterilisiert, später tötete man sie in der Gasmordanstalt Grafeneck.

„Das ist ja ein Massensterben, fällt doch auf, ist hier allgemeines Stadtgespräch“, schrieb die Pflegemutter eines Opfers der „Aktion T4“ an einen Pfarrer in Baden. Nur wenige Vertreter der Justiz und Kirchen traten den „Euthanasie“-Morden entgegen. Zu ihnen gehörte der Münsteraner Bischof Clemens August Graf von Galen. Seine Predigt gab 1941 den Anstoß zum Abbruch der zentralen Gasmordaktion. „Die Patientenmorde gingen jedoch in vielen Anstalten dezentral weiter,“ so eine Infotafel. Man ließ die Patienten verhungern oder tötete sie mit Medikamenten.

In den ersten „Euthanasie“-Prozessen nach Kriegsende wurden wenige Täter zum Tode oder langer Haft verurteilt. Ab 1948 endeten viele Verfahren mit geringen Gefängnisstrafen oder Freisprüchen. Erst 2007 ächtete der Deutsche Bundestag das Zwangssterilisationsgesetz. 2014 wurde die Dauerausstellung in der Tiergartenstraße 4 geschaffen. „Sie hat das Ziel, die Opfer in den Mittelpunkt zu rücken – und dies an einem ehemaligen Täterort“, so Prof. Rotzoll.

Einen Dank sprach Prof. Matthias Untermann, Rektoratsbeauftragter für das Universitätsmuseum, in seiner Begrüßung aus: Die Ausstellung wurde an der Technischen Universität München in Zusammenarbeit mit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und der Stiftung Topographie des Terrors erstellt. Die Konzeption ist ein Projekt der DFG unter dem Titel „Erinnern heißt gedenken und informieren“.

Info: Die Ausstellung „Die nationalsozialistischen ,Euthanasie‘-Morde“ im Universitätsmuseum, Grabengasse 1, dauert bis 18. Januar. Geöffnet Di. bis Sa., jeweils 10–16 Uhr.