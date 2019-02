Von Heribert Vogt

Heidelberg. Auch das "Auerhaus" macht aua. Einerseits ist es zwar ein Refugium für gefährdete Jugendliche - lautmalerisch benannt nach dem Song "Our House" der Band Madness -, aber andererseits bleibt diese erste Unterkunft nach dem Elternhaus nur eine Durchgangsstation auf dem Weg ins Irgendwo des Lebens. Oder auch ins Nirgendwo. Zum Beispiel für den 17-jährigen Frieder, dessen erster Selbstmordversuch daheim nicht gelungen ist.

In Ekat Cordes‘ Inszenierung nach Bov Bjergs Erfolgsroman "Auerhaus", die im Alten Saal des Heidelberger Theaters Premiere hatte, versucht Frieder, nach der "Klapse" wieder Tritt zu fassen in der Gesellschaft. Dafür zieht er in das leer stehende Haus seines verstorbenen Großvaters, wo er mit Freunden und Bekannten eine gemischte WG bildet. Zwar gibt es im Leben der anderen ebenfalls Probleme, aber für Frieder ist von Anfang an auch Freund Hein - der Tod - als unsichtbarer Dauergast mit eingezogen.

Mit Hein scheint Frieder ein relaxtes, fast inniges Verhältnis zu haben. Martin Wißner spielt den Jugendlichen sanft und beinahe schwebend. So als habe er zumindest einen verlässlichen Freund, auf den er im Fall des Falles zählen kann. Und der ihm Ruhe gibt bei der Achterbahnfahrt in der beginnenden Erwachsenenwelt, wo alles auf einmal außer Kontrolle gerät. Aber diese vermeintliche Sicherheit erweist sich als fatal. Denn während Frieders Mitbewohner sämtlich im jugendlichen Überschwang unterwegs sind, wächst Freund Hein für ihn zu einer absoluten Größe heran - mit einem Wort: Die schwarze Seite der Jugend gewinnt unaufhaltsam die Oberhand.

Da können die übrigen WG-ler noch so tanzen und toben. Etwa Frieders Spezi Höppner (Jonathan Schimmer), der dem F2M2 - dem "fiesen Freund meiner Mutter" - aus dem Weg gehen will. Die finanziell überversorgte Cäcilia (Magdalena Neuhaus), die auf der Suche nach echter Zuwendung ist. Der kiffende Elektrikerlehrling Harry (Jonah Moritz Quast), der vor der Gewalt des Vaters gegen seine Homosexualität flieht. Schließlich auch die unangepasste Vera (Lea Wittig) und die Pyromanin Pauline (Lisa Förster), die so angenommen werden, wie sie lebensvoll sind.

Falls es in diesem Zusammenleben ein Gesetz gibt, dann nur das des Chaos. Frisch gebrochene Biographien zersplittern, die Bruchstücke wirbeln durcheinander, kollidieren und splittern abermals. Aber dennoch gibt es in diesem ganzen Wust so etwas wie eine Schwarmintelligenz, die offenbar wesentlich durch Musik gesteuert wird. Zum Beispiel durch den Song "Do You Really Want to Hurt Me" der britischen Popband Culture Club. Aber auch weitere eingängige Titel erreichen ungefiltert aufgewühlte Seelenlandschaften (Musik und Komposition: Lukas Brehm, Jonas Pentzek).

Wenn die Party so richtig abgeht, formt sich aus dem schrägsten Gehopse und den irresten Verrenkungen allmählich doch eine Art Tanz-Choreographie. Aber während die anderen sich in die Gemeinsamkeit eines flirrenden Rhythmus bewegen, wird dieser für Frieder zu einem fremdartigen, leblosen Stampfen. Das soziale Entgleisen, das traurige Aus-der-Reihe-Tanzen Frieders ist phantastisch-beklemmend anzusehen. Es ist so schreck-lich, weil man nichts gegen die letzte Ausfahrt Tod tun kann, und so faszinierend, weil gerade in ihrem Verlust die möglicherweise so reiche Zukunft dieses jungen Menschen umso heller aufblitzt.

Solche Wechselbäder der Gefühle durchlebt man reihenweise an diesem schrillen, revueartigen Theaterabend, der in 75 Minuten mit viel Tempo - unterbrochen von kurzen Momenten des Innehaltens - über die Rampe fegt (Bühne und Kostüme: Anike Sedello). Und doch auch mit dem Hinweis auf Goethes "Werther" die Überzeitlichkeit der gefährlichen Sturm-und-Drang-Phase anspricht. Die Schauspielproduktion soll schon für Besucher ab 14 Jahren geeignet sein, bei der Premiere wurde diese Zielgruppe jedoch nicht gesichtet. Aber es werden auch keine besonderen Zuspitzungen gezeigt. Trotzdem ist das Kopfkino natürlich in voller Aktion. Denn auch die älteren Zuschauer waren einmal jung - oder sind sie es noch immer?

Ganz starker Applaus.

Info: Termine: 25., 26., 28. Februar, 19., 20. März