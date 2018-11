Von Heide Seele

Heidelberg. Sie sind ein gutes Team und nicht zum ersten Mal in dieser Galerie zu Gast. Er zeichnet, und sie malt. Er bevorzugt Schwarz-Weiß, während sie ihre Liebe zur Farbe dokumentiert. Das schöpferisch aktive Paar macht sich also gegenseitig keinerlei Konkurrenz, und man könnte seine Arbeiten auch nicht verwechseln, weder hinsichtlich der Technik noch in Bezug auf die Farbwahl. Jeder geht seinen eigenen Weg.

Gemeinsam ist den beiden aber ein reiches Reservoir an kreativer Inspiration wie auch eine ausgeprägte Fantasie. Diese befähigt sie dazu, Ideen und Motive abseits vom Bereich des Vordergründig-Abbildhaften zu ersinnen. Irmgard Weber und Matthias Strugalla "bespielen" zur Zeit den Kunstraum Vincke-Liepmann in Heidelberg, in dem sie zuletzt vor fünf Jahren waren. In der neuen Ausstellung dominieren ihre Arbeiten aus den letzten Monaten. Trotzdem erkennt man auf Anhieb ihre künstlerische Handschrift wieder. Beide sind bestens aufeinander eingespielt, ihr derzeitiges Projekt nennen sie "Landgang und Luftsprung" nach dem Titel einer ihrer Arbeiten. "Alles, was Farbe hat, ist von mir", erläutert zum Beispiel die temperamentvolle Irmgard Weber, als uns ein dominierendes, saftig erscheinendes Grün auffällt, während Matthias Strugalla die vielfältigen Facetten von Schwarz durchdekliniert. Dies zu beobachten ist äußerst spannend. Auf die Wirkung kommt es der Künstlerin vor allem an: "Ich will selbst überrascht werden", betont Irmgard Weber und ergänzt fast in einem Atemzug, dass sie "das Blaue vom Himmel" holen will. Ihre Arbeiten verbreiten eine koloristische Magie. Dass sie die Natur liebt, ist nicht zu übersehen, denn Wald und Wasser bedeuten für sie unverzichtbare Motive und zeichnen sich durch differenzierte Valeurs aus. Darüber wird aber auch der Mensch nicht vernachlässigt, zum Beispiel in den leicht gespenstisch erscheinenden "Kollisionen". Bei Matthias Strugalla wirken die Personen improvisiert, häufig nur angedeutet und mit tänzerischem wie sportlichem Talent gesegnet, dazu skizzenhaft und in nahezu absurden Positionen. Sie sind gut drauf und wirken wie nicht ganz von dieser Welt. Das Paar "Hanna und Walter" macht es sich auch mal auf dem Boden bequem und scheint alles um sich herum zu vergessen. Angesichts der erstaunlich beweglichen Körper stellt sich der Betrachter so manche Fragen. Die muss er sich aber selbst beantworten, denn der Maler will dem Besucher nicht auf die Sprünge helfen - frei nach Goethes Motto "Bilde Künstler, rede nicht". Sich überlagernde Konstellationen und inszenierte Figuren tragen zu unterschiedlichen Deutungen bei.

Zu einem seiner Zyklen - auch seine Frau bevorzugt dieses Genre - wurde Strugalla von Spielkarten inspiriert, deren Bilder man auf den Kopf stellen kann. Im Gespräch gesteht er, dass er in seinen Arbeiten auch "das Bodenlose" thematisieren möchte. Auch dies ein Anspruch, dem er gerecht wird.

Info: Die Ausstellung "Landgang und Luftsprung" im Kunstraum Vincke-Liepmann in Heidelberg, Häusserstraße 25, läuft bis 21. Dezember.