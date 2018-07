Von Rainer Köhl

Großartige Abschlusskonzerte bei Enjoy Jazz: Der letzte Abend bei diesem Festival für Jazz und anderes war wieder besonders berauschend, als in der Mannheimer Christuskirche das Django Memories Quartet ein musikalisches Feuerwerk abbrannte. Gitarrenvirtuose Stochelo Rosenberg spielte mit seiner Band die Filmmusik für den 2017 entstandenen Film "Django - ein Leben für die Musik" ein: Sinti-Swing vom Feinsten. Als Erfinder und Vorreiter des Sinti-Jazz ist Django Reinhardt eine unerreichte Ikone. Und so verwies der Abend auf die Anfänge der europäischen Jazz-Tradition.

Als Stargast war Biréli Lagrène mit von der Partie, er komplettierte das Quintett, das in seiner Zusammensetzung an das legendäre Quintette du Hot Club de France erinnerte, das Reinhardt mit dem Geiger Stéphane Grapelli gründete. Timbo Mehrstein spielte nun die Geige in saftiger Spielfreude und ließ es bei balladesker Filmmusik nicht an sentimentaler Gefühligkeit fehlen. Und auch diese wurde fein aufgewirbelt von den Gitarristen. Mit Synkopen und rhythmischen Verzögerungen brachte Lagrène noch weitere Expression ins Spiel.

Sehr viel Seele brachte Stochelo Rosenberg in eine eigene Komposition, bei locker einher rasenden Läufen, die Töne biegend, zwischen Legato und erregendem Nonlegato wechselnd. Der Sinto pflegt die Reinhardt-Tradition auf ganz vorzügliche Weise, während Lagrène mit hypervirtuosem Spiel und technischen Kniffen das große Erbe weiterführt ins 21. Jahrhundert. Als großer Klangästhet empfahl sich dieser, beeindruckte mit wunderbar warmen Klängen, formte den Lauf seiner Soli mit schönster Elastizität. Leicht kitschig wirkte nur seine Neigung, die Töne bisweilen synthetisch zu bearbeiten.

Klingende Sahnehäubchen machten die Stargitarristen aus den Balladen wie "Mélodie au crépuscule", mit fein gestreuten Ornamenten, die wie Puderzucker wirkten, mit vibrierenden Tönen am Phrasenende. Eleganz und Gefühl, Spielfreude und Virtuosität prägte das Musizieren des Quintetts den ganzen Abend lang, an dem es insbesondere Kompositionen von Django Reinhardt gab.

Dessen "Minor swing" kam als flotte Zugabe: An spielerischen Kabinettstückchen ließen die Musiker es nicht fehlen. Als Lagrène seine Gitarre dem Bassisten reichte und er selber in die Saiten des Kontrabasses griff, und Xavier Nikqi eindrucksvoll demonstrierte, dass auch ein Bassist umwerfende Virtuosität auf einer Gitarre entfalten kann, war die Begeisterung riesig. Kein Zweifel: Sinti sind eben Vollblutmusikanten.