Von Klaus Welzel

Heidelberg. Was war das für ein Eröffnungsabend! Ab der ersten Sekunde ein musikalisches Feuerwerk. Die Fans hielt es nicht mehr auf den Stühlen. Die Heidelberger Stadthalle glich einem Hexenkessel. Es wurde getanzt, gesungen, geklatscht. Nach knapp zwei Stunden war alles vorbei. Erschöpft und glücklich das Publikum - und natürlich auch die Band.

Ja, so war das, als die libanesische Band Mashrou’ Leila am 2. Oktober 2017 das 19. Enjoy Jazz Festival eröffnete. Ein geglückter Auftakt. Politisch. Energiegeladen. Voller Rhythmus.

Da steckte alles drin, was an - durchaus auch unausgesprochenen - Erwartungen an dieses einzigartige Festival gestellt werden kann. Und so sollte es beim 20. Eröffnungskonzert auch werden. Schließlich galt es, ein Jubiläum zu feiern.

Hintergrund Das Enjoy Jazz Festival wurde 1999 in Heidelberg gegründet. Anfangs fanden 14 Konzerte im Karlstorbahnhof statt, heute sind es über 70 Veranstaltungen in der Metropolregion. Zu den Highlights der 20. Auflage gehören Konzerte mit Archie Shepp, Jan Gabarek, Michael Wollny. Am 16. November beschließt die libanesische Band Mashrou’ Lila den Konzertreigen in der Heidelberger [+] Lesen Sie mehr Das Enjoy Jazz Festival wurde 1999 in Heidelberg gegründet. Anfangs fanden 14 Konzerte im Karlstorbahnhof statt, heute sind es über 70 Veranstaltungen in der Metropolregion. Zu den Highlights der 20. Auflage gehören Konzerte mit Archie Shepp, Jan Gabarek, Michael Wollny. Am 16. November beschließt die libanesische Band Mashrou’ Lila den Konzertreigen in der Heidelberger Stadthalle. Programm: www.enjoyjazz.de

[-] Weniger anzeigen

Wieder ein 2. Oktober (wie jedes Jahr). Wieder die Stadthalle. Wieder eine hochpolitische Band. Nur ging es diesmal nicht um Schwulenrechte, sondern es ging gegen die Unterdrückung der Frau. Les Amazonas d’Afrique, ein Frauenkollektiv aus Westafrika. Benin, Gabon, Mali und Nigeria - die Heimatländer der Musiker auf der Bühne. Nur: Von einer Amazonenband konnte eigentlich keine Rede sein.

Drei Frauen. Sängerinnen. Drei Männer. Instrumentalisten. Mamadou Diakote an der stets sehr hoch gespielten E-Gitarre, der überaus beschäftigte Joseph Palmer am Schlagzeug. Und Llorens Marcelo an den Keyboards, ein Hamond-Organist erster Güte, dessen Bassimitationen die einzigen tiefen Töne an diesem Dienstagabend erzeugen werden.

Handwerklich waren die Amazonen also gut gerüstet. Und Eröffnungsredner Matthias Brandt, der Sohn des großen Willy Brandt, hatte im Schauspielermodus eine bewegende, eine gefühlvolle Ansprache gehalten, die sich dem Thema widmete "Der Jazz und ich", die aber zum einen zu einer Liebeserklärung an Festivalmacher Rainer Kern geriet (der sich danach sprachlos zeigte).

Und die zum anderen den Jazz zur Waffe gegen den Populismus erklärte. Das kann man so sehen: Jazz aus den Wurzeln des Sklavengesangs auf den amerikanischen Plantagen. Jazz als eine von zwei Möglichkeiten für Schwarze aufzusteigen (die andere war lange Zeit der Sport). Jazz als universale Sprache, als Ausdruck einer offenen Gesellschaft. Jazz als Kampfansage gegen Pegida und AfD.

Der Schauspieler Brandt zog in seiner ebenso sprachlich eleganten wie kurzweiligen Rede alle Register, zitierte am Ende noch Rilkes Herbstgedicht als Aufruf sich einzumischen, rauszugehen, die eigene Meinung, die Vielfalt im Land zu verteidigen.

Und so herrschte großes Pathos, als Rokia Kone, Awa Sangho und Mamina Keita die Bühne betraten. Alle drei gelten als versierte Sängerinnen. Das kann man von einer "Supergroup", die ihr erstes Konzert 2015 in Marseille gab (damals noch mit Angélique Kidjo), natürlich auch erwarten. Aber weder die Songstruktur noch die Art der Darbietung der Lieder boten Außergewöhnliches. Da die Texte in afrikanischen Sprachen gesungen wurden, waren für die Zuschauer in der ausverkauften Stadthalle auch die politischen Botschaften nicht erkennbar. Und die Moderationen bezogen sich auf Liebe in der Nacht, den Aufruf, keine Frau zum Weinen zu bringen und das berechtigte Lob, dass Enjoy-Jazz-Fans ein ganz außergewöhnliches Publikum darstellen.

Also: Nach Aufforderung wurde während der letzten drei Songs dann doch noch getanzt. Es gab Freudenpfiffe, Zurufe. Der Funke sprang nicht wirklich, aber er wurde immerhin spürbar. Aber war das wirklich große Kunst? Oder nicht vielmehr eine für europäische Ohren konditionierte afrikanische Folklore? Mashrou’ Leila machte ja im Grunde im Vorjahr mit der großen Freddy-Mercury-Pose nichts anderes. Aber wie sagte doch Matthias Brandt in Bezug auf eigene Fingerübungen: "Das, was ich spielte, hatte nichts mit dem zu tun, was ich hören wollte".