Von Ingrid Thomas-Hoffmann

Heidelberg. Es sind genau diese kleinen Formate mit großer Kunst, die diese Veranstaltungsreihe so unvergleichlich machen. Dass Festivalleiter Rainer Kern die Stadthalle mit berühmten Namen füllen kann, das beweist er seit 20 Jahren. Aber es gelingt ihm auch, an einem strahlenden Oktobersonntag die Kulturbegeisterten an ungewöhnliche Orte zu ziehen, wo sie in einem architektonisch aufgemöbelten Betriebswerk außergewöhnliche Instrumentalisten und einen ausdrucksstarken Lyriker erleben können. So macht Enjoy Jazz wirklich Freude. Fast unglaublich, dass sich die Musiker und der Lyriker (als solcher präsentierte sich der Wahl-Heidelberger Übersetzer, Essayist und Schriftsteller) Ralph Dutli erst am Vorabend der Veranstaltung kennengelernt haben und zusammen eine ganz und gar mitreißende Performance kreierten, in der die Grenzen zwischen Musik und Wort aufgehoben sind, wo sich das Nebeneinander in ein Miteinander verschlingt, wo fremde Klänge sich mit größtenteils unbekannten Texten vermischen.

Es passte alles an diesem Nachmittag zusammen. Vier Profis aus vier Unesco-Kulturstädten auf der Bühne. Aus Heidelberg Dutli, aus Mannheim der Pianist Paata Demurishvili, aus Katowice kommt Michał Zdrzałek mit seinem French Horn und aus der portugiesischen Kleinstadt Idanha-a-Nova stammt Rui Silva, ein Meister an der Adufe. Dieser rechteckigen Rahmentrommel, die auf zwei Seiten mit einem Fell aus Schafs- oder Ziegenhaut bespannt ist, entlockte er mit einer unglaublichen Geschicklichkeit die ungewöhnlichste Töne. Ein Klangteppich ganz eigener Intensität passte sich den Gedichten an, führte sie weiter, gab ihnen einen Rahmen, ohne sie einzuengen.

Es war Ralph Dutli, der kongeniale Partner, der Lyrik zum Erlebnis für alle Sinne machte. Das war keine Lesung, das war ein Rausch von Sprache aus Hunderten von Jahren, vorgetragen von einem, der die russische Sprache ebenso leicht rüberbrachte wie französisch oder englisch. Die von ihm übersetzte Lyrik passte unaufgeregt zu seinem eigenen Werk, reine, gefühlvollste Poesie, ließ auch noch Platz für lustige Stückchen.

Dabei bewies sich Dutli "als alter Hase" in Sachen Vortrag. Seine Stimme - ein eigenes Instrument, die zischte, peitschte, jammerte, fortgeführt von den Musikern. Da stand die wunderbare Poetik der russischen Dichterin Anna Achmatowa ("Mit dem Strohhalm trinkst du meine Seele") neben der modernen Sprache eines Wilhelm von Aquitanien aus dem frühen 12. Jahrhundert, das Gedicht "Heidelberg 1909" von Ossip Mandelstam (dessen großartiger Übersetzer ja Dutli ist) bekam eine ganz neue Bedeutung und Lacher gab’s zu Dutlis "Kleine Salz-Komödien".

Nach gut zwei Stunden, als das Licht in der Halle anging und die Zuhörer ein wenig betäubt aus einer Traumwelt auftauchten, war der Applaus groß. Ein Stückchen davon gebührt auch der Stadt Heidelberg, Kulturbürgermeister Joachim Gerner und Amtsleiterin Andrea Edel waren auch da, denn Dank ihrer Unterstützung kam es zu diesem außergewöhnlichen Klang-Wort-Erlebnis.