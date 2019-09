Von Matthias Roth

Heidelberg. So viele Menschen im Foyer - und fast alle singen! Das Stück, das die neue Saison am Theater der Stadt Heidelberg eröffnet, beginnt lange, bevor der Vorhang hochgeht. Es lohnt sich, früher da zu sein, denn schon eine halbe Stunde vor Beginn ist emsiges Treiben angesagt: Eine Frau - scheinbar aus dem Publikum - erhält erste Instruktionen im Gesang, macht Körper- und Atemübungen, die eine Lehrerin vormacht, und in einer anderen Ecke des Eingangsbereichs singen sich Chormitglieder ein. Es scheint, dass man schon mittendrin ist im Theater und hat den Mantel noch nicht an der Garderobe abgegeben.

Ein Stück, das den Chor in den Mittelpunkt stellt, wurde von den Machern Tom Ryser und Ulrike Schumann versprochen (siehe Feuilleton vom 27. September), und genau das wird hier auch serviert. Aber zu den Kreatoren dieses kurzweiligen Abends gehören außerdem Chordirektorin Ines Kaun sowie Lillian Stillwell (Bühne und Kostüme) und Stefan Rieckhoff (Licht) und die gesamte Technik. Die Besucher werden in zwei Gruppen getrennt. Die eine geht zuerst in den Alten Saal und nach der Pause in den Marguerre-Saal, die andere macht es umgekehrt. Wir waren zuerst im Alten Saal und erlebten ein Sänger-Casting.

Ein Teil des Opernchors stellte sich hier individuell vor, während ein "Regisseur" (selbst Mitglied des Chores) für raschen Wechsel und manche Nervosität sorgte. Es wurde deutlich, dass der Opernchor international breit aufgestellt ist und jeder eine eigene Sängerkarriere mitbringt, die er als Chorist meist verstecken muss. Das ist ein lustiges Auf und Ab, das neben sängerischen Qualitäten (vom Puccini-Tenor zum Chansonnier bis zur Jodel-Queen) ganz nebenbei auch manches komödiantische Talent zeigt.

Wenn der Chor schließlich formiert ist und seine erste Probe bestanden hat, öffnet sich die Bühne nach hinten, und die Zuschauer werden gebeten, mitzukommen. So gerät man mitten in das parallel auf der großen Bühne stattfindende Tableau: Hier wird nämlich gerade mit herausragenden Beispielen der Opern-Chorliteratur die Musikgeschichte vom "Urknall" bis zu Puccini durchexerziert.

Man kommt recht zum Beginn der Mehrstimmigkeit und den ersten Opern von Monteverdi. Weiter geht’s im Schweinsgalopp: Arrangeur Nikolaus Reinke scheut keine Stilbrüche und nimmt die Klippen der Jahrhunderte mit heiterer Originalität. Auf Purcell folgen Gluck und Mozart, Beethoven, Verdi und Wagner - aber jeweils nur so kurz, bis man das Werk erkennt. Das Philharmonische Orchester und der quirlig agierende Opernchor sowie der Extra-Chor stehen hier unter der Leitung von Ines Kaun.

Doch das ist nicht alles: Schon der erste Teil begann mit einer unsichtbaren Sängerschar, die einen herrlichen Song von Justin Timberlake zum Besten gab. Es waren die "Hendsemer Krischer" unter Leitung von Sabine Dietenberger. Im Marguerre-Saal geht es weiter mit dem Uni-Chor unter der Leitung Michael Sekullas, der "Gaudeamus igitur" und eine Variation von Heinz Acker über "Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren" vorträgt.

Die "Meistersinger"-Ouvertüre hatte diesen Teil eröffnet, und mit "Tannhäuser-", "Freischütz-" und "Nabucco"-Chören ging es weiter, um schließlich bei "Freude schöner Götterfunke" zu enden, wobei alle Beteiligten auf der Bühne und im Saal einstimmten, bevor langer Beifall folgte. Nicht nur der Bewegungs-Chor brachte Schwung in den Abend: Viele Zuschauer fühlten sich animiert, tatkräftig mitzusingen. Gibt es besseren Zuspruch?

