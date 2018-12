Von Heide Seele

Heidelberg. Die Bezeichnung für die Ausstellung erscheint poetisch: "Himmellicht im Purpurrot" hat sie Bruno Kurz genannt. Der scheint ein Romantiker zu sein und versteht es gut, auch ohne anspielungsreiche Symbolik seine sensiblen Vorstellungen von der Natur umzusetzen. Sein Konzept geht auf. Das bewiesen die positiven Reaktionen, mit denen die Vernissage-Besucher in Kristina Hoges Galerie die "schönen" Arbeiten würdigten.

Es sind nur elf, der Künstler malte sie mit Acryl und Öl auf Leinwand. Sie werden allein wegen der guten Hängung im Gedächtnis haften bleiben, denn auch Bilder wollen atmen und benötigen ihren Freiraum. Es sind unspektakuläre Motive, und sie sprechen jene an, die bereit sind, auch im leicht zu Übersehenden eine stille Schönheit zu entdecken.

Der Künstler geht vom "klassischen" Bildaufbau einer Landschaft aus. Er deutet sie als Farbsinfonie und präsentiert sie so, wie man sie mit halb geschlossenen Augen wahrnehmen könnte. Da wird der Blick nicht von Details vereinnahmt, sondern Strukturen und Charakter einer Gegend treten akzentuiert hervor. Die Bilder strahlen eine Ruhe aus, die sich auf den Galeriebesucher überträgt.

Für seine abstrahierten Naturausschnitte benutzt Kurz, der die Ölmalerei beherrscht, Blau, Orange oder Violett, eng seine Beziehung zum Licht ist. Er sucht Materialien, die dieses Licht zurückwerfen, und setzt feine Pigmente ein, die das Leuchten seiner Bilder hervorrufen.

Bruno Kurz, 1957 in Langenargen am Bodensee geboren, lebt in Karlsruhe, wo er einst studierte, erhielt aber auch eine Ausbildung an der freien Kunstschule in Stuttgart, später an der dortigen Akademie der Bildenden Künste. Seit 1987 ist er freischaffend. Seine aktuellen Arbeiten decken sein "Anliegen" auf. Er will die Sinnlichkeit der Farben sichtbar machen und das ihm wichtige Licht zum Leuchten bringen, denn ihn interessiert, wie sich Bilder im Tageslicht verändern.

Eine "Spezialität" sind seine Schraffuren, er hat eine Affinität zu Strukturen und Rhythmus. Kurz arbeitet auch gerne mit Wiederholungen, und oft wählt er einen Horizont als Ausgangspunkt eines Bildes. Er liebt die Spannung zwischen viereckigem Format und horizontaler Schichtung und lässt sich besonders gerne von Farbfeldmalereien inspirieren.

Info: Bis 20. Januar.