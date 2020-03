Von Milan Chlumsky

Heidelberg/Mannheim/Ludwigshafen. Um es vorwegzunehmen: Diese Biennale für aktuelle Fotografie gehört zu den nachdenklichsten, klarsten und witzigsten, die bisher in der Rhein-Neckar-Region zu sehen waren. Folgen wir dem klugen Kurator David Campany zu den verschiedenen Stationen.

> Mannheimer Kunsthalle. Was die "Macht des fotografischen Bildes" ausmacht, lässt sich in der wunderbaren Ausstellung in der Kunsthalle sehen, die dem Einfluss des amerikanischen Fotografen Walker Evans (1903–1975) nachspürt – nicht nur anhand von Evans’ Fotografien, von denen es viele ins kollektive Gedächtnis geschafft haben, sondern auch anhand jener Fotografen, die sich von ihm inspirieren ließen.

Sie sind in einem subtilen Spiel von Sichtachsen in den großen Ausstellungsräumen der Mannheimer Kunsthalle inszeniert, die scheinbar nicht Zusammengehörendes verbinden: etwa jenes Bild des Franzosen Camille Fallet, der das berühmte Porträt einer Farmersfrau von Walker Evans aus dem Jahr 1936 in Farbe umsetzt, oder jenes von Julia Curtin, die in der Stadt Lynchburg uralte Holzschuppen fotografiert, die offensichtlich durch die darauf angebrachte Reklame zusammengehalten werden. Unzählige Geschichten erzählen diese Fotografien, vor allem über das Amerika von heute.

> Heidelberger Kunstverein. Wie würde eine Zeitung aussehen, wenn sie Fotografien genau so veröffentlichen würde, wie sie vom Fotografen geliefert wurden? Wie beschneidet man die Bilder, damit die Aussage mehr Gewicht bekommt? Und was passiert, wenn man einen Waffennarr wie einen unschuldigen Mann mit Anzug und Mütze zeigt?

Die Veränderung der analogen zur digitalen Fotografie machte zig Millionen fotografischer Vorlagen über Nacht obsolet. Um so begieriger haben Künstler zu diesen Vorlagen gegriffen, um daraus eine neue – andere – Welt entstehen zu lassen. Der Heidelberger Kunstverein zeigt neben beeindruckenden Serien von Thomas Ruff und Sebastian Riemer (ein Namensvetter des RNZ-Ressortleiters) sowie seiner Auseinandersetzung mit dem Medium Fotografie (The Newspaper Photos 1990/91) auch Originale aus den Archiven der Zeitungen der Metropolregion, darunter aus dem Ballarin-Archiv der Rhein-Neckar-Zeitung. Diese Schau ist beeindruckend durch die Nachvollziehbarkeit der Eingriffe, die das zugrunde liegende Foto in besonderer Weise inszenieren, um seine Wirkung zu steigern. (Siehe nebenstehenden Artikel)

> Port25 Mannheim. Im Port25 geht es ausschließlich um Kunst und Kommerz: In den 1920er-Jahren galt es als selbstverständlich, dass die Fotografie einerseits eine Kunstform ist und andererseits, wenn sie bestimmte Industrieprodukte, Architektur oder ein neues visuelles Ereignis (Werbung) in die Welt setzt, gut honoriert sein muss. In den 1960er-Jahren trat die Kehrseite ein: Kunst und Kommerz gingen nicht mehr zusammen.

> Hack-Museum Ludwigshafen. Die spannendste Fotografieserie zeigt der Japaner Kensuke Koike, der vorgefundene Fotografien einscannt und bearbeitet, als ob er sie mit einem extrem scharfen Messer fein säuberlich in unzählige Fragmente schneiden würde. Dann setzt er sie in wahrer surrealistischer Manier zu einer Collage zusammen; nur fehlt hier der Kopf, da der Fuß oder beides. Die fehlenden Teile transferiert er in eine andere "Figur", jedoch so, dass sie mühelos wieder eingesetzt werden könnten.

> Kunstverein Ludwigshafen. André Malraux, der einstige Kulturminister Frankreichs, hat in seiner Pariser Wohnung Hunderte Aufnahmen von Skulpturen aus der ganzen Welt auf dem Boden ausgebreitet. Er wollte ein dreibändiges "Imaginäres Museum" zusammenstellen, das dem Betrachter ermöglichen sollte, sich eine Vorstellung davon zu machen, wenn er sie schon nicht direkt anschauen konnte: "Das Imaginäre Museum ist ein mentales Phänomen, Ergebnis einer kumulativen und visuellen Erfahrung."

Die bekannte Fotografin Gisèle Freund erinnert sich, wie Malraux bei einer Präsentation der Aufnahmen in seiner Wohnung jene auswählte, die ihm am besten gefiel, und nicht jene, die sie selbst für eine genaue Reproduktion hielt. "Die Wiedergabe eines Kunstwerks wird also nicht nur durch die Sehweise des Fotografen bestimmt, sondern auch durch die des Betrachters," stellte sie fest. Im Kunstverein Ludwigshafen, wo der Autor und Schauspieler Dennis Adams Malraux’ Vorgang der Bilderwahl nachmacht, begreift man, was die "Macht" des fotografischen Bildes ausmacht.

> Zephyr-Galerie Mannheim. Die Ereignisse auf dem Pekinger Tiananmen-Platz, als sich ein einsamer Student der Panzerkolonne in den Weg stellte, oder der Tod eines spanischen Kämpfers der Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg sind in unvergesslichen Bildern festgehalten worden. Wie auf dem Festival lassen sie sich auch räumlich darstellen und anschließend auf einer großen Fotopapierrolle ablichten. Die Utensilien, die dazu nötig sind – Schraubenzieher, Schere, Farbtopf – stehen noch drumherum und stellen den Wahrheitsbegriff der Fotografie infrage.

Der britische Kurator David Campany hat insgesamt eine überaus sehenswerte Biennale für aktuelle Fotografie zusammengestellt. Er verfügt über das notwendige historische Wissen und hat die Fähigkeit, die aktuellen Probleme von vielen Seiten anschaulich zu beleuchten. Und nicht zuletzt ist das Engagement der BASF zu loben, die dem Festival seit 2005 die Sponsorsentreue hält.

Info: Bis 26.April, Infos: www.biennalefotografie.de, Katalog im Heidelberger Kehrer Verlag: 19,90 Euro.