Von Volker Oesterreich

Heideberg. 102 Autoren haben ihre Arbeiten eingereicht, aber wie in jedem Jahr können nur sechs am Wettbewerb um den deutschsprachigen Autorenpreis des Heidelberger Stückemarkts teilnehmen. In die Endrunde geschafft hat es auch Svenja Viola Bungarten. Sie ist Hausautorin am Theater Koblenz, erhielt bereits eine ganze Reihe Auszeichnungen und hat das Kollektiv "Die Antagonistinnen" gegründet. Im Gespräch mit der RNZ stellt sie ihr neues Stück "Maria Magda" vor. Egal wie sie in der Gunst der Festival-Jury abschneiden wird, uraufgeführt wird das Stück über drei junge Frauen in einem katholischen Internat für schwer erziehbare Mädchen auf jeden Fall: im Juni im Theater Münster. Vorgestellt werden die zum Wettbewerb ausgewählten Stücke am Samstag und Sonntag als Video-Stream.

Wie ist Ihr Stück "Maria Magda" entstanden?

Der Text ist durch eine lange Findungsphase gelaufen. Ich habe mit meiner Kollegin Theresa Thomasberger über ein Jahr immer und immer wieder dieselben intensiven Gespräche geführt, bis ich dadurch endlich die Fäden entdeckt hatte, an denen wir eigentlich die ganze Zeit gezogen haben. Und dann ist mir sehr klar gewesen, dass ich den Text im Horror-Genre verankern und mit Diskurs verschränken möchte. Als das klar war, hab ich mir das Stück in zwei Wochen regelrecht von der Seele geschrieben. Das ist meistens ein Zeichen, dass es da schon lange geruht hat.

Welche Konflikte sprechen Sie an? Und wie setzen Sie sie künstlerisch um?

Der Kosmos des Textes ist Rape Culture. Weitere damit verbundene Themen sind die Verzweigung von Patriarchat und Kaptialismus/Kolonialismus und der Genozid der Hexenverbrennung sowie die feministische Herangehensweise an Geschichte als eine von vielen möglichen Erzählungen. Für mich war es wichtig, das Genre Horror als Wirklichkeit zu behaupten und vice versa. Zum einen hat mir die Form des Genres geholfen, um mich von meiner eigenen Betroffenheit/Befangenheit zu distanzieren, und gleichzeitig hat es mir dabei geholfen, die Behandlung dieser Themen auf eine krasse und laute Art und Weise zu vertreten. Es ist nicht leicht, aus Wut, aber sehr befreiend mit Wut zu schreiben. Ich habe durch diesen Text gelernt: Ich muss offen wütend sein. Anders geht’s nicht.

Die Stückemarkt-Lesungen werden online vorgestellt. Bedauern Sie das – oder hoffen Sie dadurch auf eine größere Reichweite?

Ich kann so zu meinem Studium in London zurückkehren und von dort aus am Stückemarkt teilnehmen. Ich finde daran gut, dass es theoretisch auch Menschen ermöglicht wird, an dem Format teilzunehmen, die vielleicht überhaupt nichts von Video-Stream wüssten. Also umso interessanter, wenn nicht nur "Experten" dabei sind. Dass ich das jetzt mit meinen Freunden in London teilen kann, macht mich froh. Das hat sicherlich nichts mit "Reichweite" im beruflichen Sinne zu tun. Ich finde sowieso interessanter, nicht meine Reichweite anhand des Online-Formats zu befragen, sondern danach, was Online-Formate über die Erreichbarkeit von Theater an sich aufzeigen. Denn: Theater sind ohnehin keine sehr erreichbaren Orte. Wenn man die Vorstellungszeiten und auch die ganze Aura von Theatern intersektional befragt, dann ist doch die Gruppe, für die Theater erreichbare Orte sind, extrem homogen in Alter, Klasse, Hautfarbe und Ability. Das ist meiner Meinung nach eines der größten Probleme der deutschen Theater und Festivals. Deswegen hoffe nicht nur ich persönlich auf eine größere Reichweite durch die Online-Präsenz des Theaters, sondern auf eine größere Erreichbarkeit des Theaters durch Online-Präsenz.

Wir haben in den letzten Jahren ständig neue Entwicklungen im Theater kennengelernt. Möchten Sie einem bestimmten Trend folgen oder lieber selbst Trendsetter sein?

Trends interessieren mich nicht. Ich fände viel wichtiger zu fragen: Was sind notwendige Veränderungen bzw. Formen, die durch den Betrieb hindurch bis in die gegenwärtige Dramatik hineinsickern sollten? Die (Re-)Produktion von Normativität ist ein großer Teil der Arbeit von Schreibenden. Wichtig für jede Form ist doch eine radikale Reflexion der Normen, die sich in und durch Texte reproduzieren oder durch diese gestört oder verworfen werden. Dieser Prozess ist sicherlich tiefgreifender als ein Trend.

Werden die Pandemie-Erfahrungen Formen und Inhalte der neuen Dramatik beeinflussen?

Ja, hoffentlich!

Was ist für Sie neben dem Theater noch interessant?

Videospiele. Die sind nämlich sehr erreichbar für eine wiederum homogene Gruppe von jungen, vorwiegend männlichen Menschen. Ein immer noch extrem männlich dominierter Bereich der Kulturproduktion. Bevor ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, wusste ich noch nicht mal, mit welchen Tasten man einen Avatar steuert. Während meine männlichen Freunde das aus ihrer Jugend wirklich im Muskelgedächtnis haben. Dieses Wissen ist in deren linker Hand abgespeichert. Ich habe hingegen das Gehen im virtuellen Raum erst mit 27 gelernt! Ist klar, dass man dann in den meisten Spielen schnell an Frustrationsgrenzen kommt. Vor allem, wenn sie auf Wettbewerb und stereotype Handlungsmuster ausgelegt sind. Kurz: Videospiele sind offensichtlich gigantische Mainstream-Maschinen der Normativitäts-Konstruktion, die auch in unsere Körper hineinreichen. Also: Ein extrem guter Hebel, um mit Normen zu brechen und Spiele zu schreiben, die zum Beispiel meine Freunde gerne spielen würden.

Gibt’s konkrete Ansätze?

Da bewegt sich gerade schon einiges, aber ich denke, es gibt immer noch zu wenig Angebote für nicht männliche und auch nicht so erfahrene Spieler. Es muss eine größere Lobby für feministische, trans-feministische, queer-feministische, anti-rassistische Spiele und Erzählversuche geben. Videospiele sind nämlich eine großartige Form, um Geschichten zu erzählen und sie partizipativ und eventuell sogar kollaborativ weiter zu erzählen. Ich habe da gerade einen Versuch gemacht. Gemeinsam mit dem feministischen Schreibkollektiv "Die Antagonist:innen" und dem Design- und Computing-Studio BNSL haben wir den virtuellen Raum mit einem Spiel besetzt, einsehbar und kostenlos spielbar unter der Adresse www.antagonist-innen.net

Info: Der deutschsprachige Autorenwettbewerb des Heidelberger Stückemarkts läuft am 1. und 2. Mai jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr unter der Adresse www.dringeblieben.de