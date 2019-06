Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Stuttgart. Alle 38.000 Fans wussten es und doch blendeten sie die Wirklichkeit aus. Nur noch einmal, nur für sie, sollte er sich an die Schießbude setzen, sollte mit diesem legendären Schlagzeug-Break bei "In the Air Tonight" ihnen Schauer den Rücken hinunterjagen. Sollte die Sticks wirbeln lassen, sollte voller Leidenschaft seinen Körper verrenken. Sollte so sein, wie er immer war: Voller Leben, Ideen, Kraft, Witz.

Aber der Weltstar blieb stoisch auf seinem Drehstuhl sitzen, genau dort, wo er eine gute Stunde zuvor Platz genommen hatte. Das Schlagzeug hatte er seinem 18-jährigen Sohn Nicholas überlassen. Phil Collins in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena - eine bittersüße Geschichte voller Emotionen, tosendem Beifall und dem innigen Wunsch, es möge nicht der letzte Auftritt des 68-Jährigen gewesen sein.

Trotz allem Elend: Den englischen abgefahrenen Humor hat sich der große Musiker bewahrt. Dem sarkastischen Motto "Not Dead Yet" seiner 2017 gestarteten Welttournee setzt er noch eines drauf "Still Not Dead Yet" ("Immer noch nicht tot"). Nein tot ist er nicht, aber ziemlich angeschlagen.

Depressionen und Alkoholsucht hat er hinter sich gelassen, mit seiner geschiedenen Frau lebt er in Miami auch wieder zusammen. Aber der Mann, der da auf die Bühne am Gehstock gehumpelt kommt, ist nur noch ein Abziehbild seiner selbst und nötigt doch größten Respekt und Bewunderung ab. Nach einer Rückenoperation ist sein rechter Fuß gelähmt, ein Ohr ist so gut wie taub und ein Nervenschaden hindert ihn daran, die Schlägel fest zu greifen.

Collins weiß, dass er sich in Deutschland auf eine treue Fan-Gemeinde verlassen kann. Fast entschuldigend wendet er sich an sein Publikum, als er sagt, dass er den größten Teil des Abends wohl im Sitzen verbringen werde. "Aber das wird uns nicht davon abhalten, Spaß zu haben", beruhigt er die Arena. So kommt es denn auch.

Phil Collins war und ist schon immer ein Garant für Gute-Laune-Musik. Kein Zufall dürfte sein, dass er den Song "Against All Odds", also "Entgegen allen Erwartungen", an den Anfang setzt. Für einen, der am Alkohol fast gestorben wäre, ist das durchaus eine Haltung. Dem Leben und dem Schicksal gegenüber, das ihn in die höchsten Höhen trug und brutal abstürzen ließ.

Das alles wissen die Fans und sie tragen es mit. Vergleichen nur gelegentlich den wilden Typen, der bei Brand X als Vorgruppe von Genesis auf die Trommeln haute und sich anschließend bei Genesis zwei Stunden lang ans Schlagzeug setzte. Der Peter Gabriel als Leadsänger kongenial ersetzte, der als einer der ganz Großen im Showgeschäft mehr als 250 Millionen Platten verkaufte und viele Nummer-Eins-Hits schrieb.

Sie juckt es nicht, dass Collins von Kritikern oft für seine "Kaufhaus-Musik" gescholten wurde. Denn diese Überheblichkeit verkennt, dass da einer am Wirken ist, der Lebensfreude schafft. Und eine herrliche Tanzmusik. Wen es da auf den Sitzen hält, dem fließt kein Blut in den Adern. Bei der Songzeile "And I Remember" rocken sogar die 160-Euro-Plätze, und beim knackig-souligen "Sussudio" gibt es sowieso kein Halten mehr.

Dann der emotionale Höhepunkt dieses Abends: "In The Air Tonight". Die Wirklichkeit ausblenden, den Drummer Collins im Kopf haben und schwelgen. Wer die Augen aufmacht, sieht den trommelnden, temperamentvollen Sohn auf den Stadionleinwänden und den singenden Vater auf dem Stuhl. Das ist einer der Momente, wo zwei Reihen weiter, die Tochter die weinende Mutter in den Arm nimmt.

Da gibt es aber auch das Bild, als die schöne schwarze Backgroundsängerin beim Duett einem verloren wirkenden Collins über die Glatze streicht. Im Kopf bleiben sollte aber der andere Phil Collins, derjenige der es genießt, unter lautem Jubel für eine Zugabe auf die Bühne zurückzukehren, und die Massen zu "Take Me Home" dirigiert.