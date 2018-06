Der Liedermacher Wolf Biermann und seine Frau Pamela bei einem Empfang im Hamburger Rathaus. Am Donnerstag treten beide im Deutsch-amerikanischen Institut in Heidelberg auf. Foto: Angelika Warmuth

Von Volker Oesterreich

Pamela und Wolf Biermann stellen am Donnerstag ihr erstes gemeinsames Album im Heidelberger Deutsch-Amerikanischen Institut vor. Der streitbare Barde und seine Muse widmen sich in dem Programm "Ach, die erste Liebe..." den Liebenden im Frieden und im Krieg. Im RNZ-Interview nehmen beide auch Stellung zur aktuellen Krim-Krise, zu alten Stasi- und neuen NSA-Spitzeln sowie zum bevorstehenden 25. Jahrestag der Maueröffnung. Hintergrund Wolf und Pamela Biermann Wolf Biermann wurde 1936 in Hamburg geboren. Der Vater, Kommunist und Jude, wurde 1943 in Auschwitz ermordet. 1953 übersiedelte Biermann in die DDR. 1960 Erste Lieder und Gedichte. Ab November 1965 totales Auftritts- und Publikationsverbot. Biermann wurde der radikalste Kritiker gegen die SED-Diktatur der DDR. Veröffentlichungen in Westdeutschland. 1976 wurde Biermann nach einem Auftritt in Köln aus der DDR ausgebürgert. Der Willkürakt löste große Proteste in Ost und West aus und erschütterte die DDR-Kulturszene. Biermann zog wieder nach Hamburg. Der Schriftsteller und Barde wurde mit zahlreichen bedeutenden Literaturpreisen ausgezeichnet. Seine Gedichtbände gehören zu den meistverkauften der deutschen Nachkriegsliteratur. Er gibt Konzerte in vielen Ländern der Welt und ist bekannt durch seine scharfzüngigen Essays, mit denen er sich provokant in die Tagespolitik einmischt. Pamela Biermann wurde 1963 in Hamburg geboren. Künstlerische Prägung erhielt sie durch ihren Vater, den Opernsänger Kurt Rüsche, und ihre Mutter Doris Rüsche, eine klassische Tänzerin und Ballettpädagogin. Biermann machte eine Ausbildung zur Fremdsprachen-Korrespondentin und studierte dann Geschichte. Seit Mitte der 1980er Jahre arbeitet sie als Literatur-Konzertagentin, in erster Linie für Wolf Biermann, den sie 1983 traf und 1989 heiratete. Als Lektorin ist sie seine engste Mitarbeiterin. Wolf und Pamela Biermann haben drei Kinder: Lukas Dagobert (*1988), David August (*1989) und Louba Mollie (*2000). Im Herbst 2012 trat sie erstmals öffentlich mit ihrem Mann auf.

Frau und Herr Biermann, "Bei mir biste schejn" kennt wahrscheinlich jeder, aber auf Ihrem Album haben Sie auch viele unbekannte Titel versammelt. Wie kam die Auswahl zustande?

Pamela Biermann: 2011 veröffentlichte Wolf seine Sammlung von Liedern und Gedichten, die er im Laufe seines Lebens aus mancher Welt ans deutsche Sprach-Land gezogen hat. Aus diesem Buch mit dem Titel "Fliegen mit fremden Federn" habe ich die Lieder ausgesucht, die ich besonders gerne singe. Die Liebe ist ein wunderbares Oberthema, denn sie vereint und kennt alle Gefühle. Jedes Lied berührt mich auf seine Weise, das Programm enthält alles: Es ist humorvoll, gelegentlich sogar übermütig bis albern und trotzdem ist es ernsthaft, tief und manchmal erschütternd. Im Wechselgesang zwischen Mann und Frau, die Rollen kann man sehr schön auskosten, ergibt das eine lebendige Spannung.

Seit 30 Jahren sind Sie ein Paar, aber erst seit kurzem Kollegen. Warum haben Sie sich so lange Zeit für ein Gemeinschaftsprojekt gelassen?

Pamela Biermann: Hegel hat mal gesagt: "Das Notwendige setzt sich immer zufällig durch." So erging es übrigens auch der Königin aller Sängerinnen, Ella Fitzgerald. Sie wollte eigentlich als Tänzerin an einem Wettbewerb teilnehmen, aber ihr zitterten so sehr die Knie, dass sie aus Verlegenheit ersatzweise etwas vorsang . . . wunderbar! Der Zufall ist oft unser bester Freund! Wolf und ich singen zusammen, seitdem wir uns kennen, auch viele der Titel, die in dieser Sammlung sind. Bei der Buchvorstellung bat er mich, ein paar Lieder mit ihm zu singen, und sagte dann - eher aus einer Laune heraus - im Berliner Ensemble: Ich müsste mal einen ganzen Abend mit Pamela machen. Kurz darauf rief das BE an und sagte: "Okay, wann macht ihr bei uns den Abend?" Und weil ich gerne nach den Sternen greife, wagten wir den Sprung ins kalte Wasser. Das war im September 2012. Seitdem touren wir mit unserem Programm.

Liebe, Krieg, Verrat und Mord sind die Themen des Titelsongs "Ach, die erste Liebe..." Geschrieben wurde er von dem Russen Bulat Okudshava. Ihre Fassung klingt zugleich sentimental und kämpferisch. Ist es Ihr persönlichster Titel?

Pamela Biermann: Für mich ist es nicht der persönlichste Titel, aber es ist der Titel, der auf wunderbare, nämlich poetische Weise das Ineinandergreifen, man könnte schon sagen: das sich gegenseitige Bedingen von Liebe und Politik zeigt. Viele denken, die Liebe sei privat. Ist sie ja auch. Aber sie wird von der Gesellschaft, und damit von der Politik, konditioniert. Ganz besonders zeigt sich das in den Rollen der Geschlechter. Was grade "in ist", hängt im hohen Maß mit der Gesellschaft zusammen. Denken Sie mal an die Trümmerfrauen nach dem Krieg. Das waren Frauen, die zupacken mussten, die die Familien durchschleppten, die Schwarzhandel trieben, die wie Männer malochten und ganze Straßenzüge von zerbombten Häusern aufräumten. Das war überlebenswichtig, und die Frauen waren absolut selbstständig. Zehn Jahre später, in den 50ern, waren die Frauen auf einmal das Gegenteil: das Heimchen am Herd. Und alle fanden's in Ordnung, dass sich dieselbe Frau ohne Einverständnis ihres Mannes noch nicht einmal ein eigenes Konto eröffnen durfte.

Eines Ihrer Themen ist die Liebe in Kriegszeiten. An die Krise um die Krim haben Sie bei der Auswahl aber wahrscheinlich noch nicht gedacht - oder?

Wolf Biermann: Darauf ist leider Verlass: Kriege gibt's immer neue. Ich wüsste gern, was in unserer Menschheitsgeschichte älter ist: die Liebe oder der Krieg. Sogar den Krieg der Geschlechter gab es wahrscheinlich schon in der frühen Steinzeit. Ich erinnere mich dunkel an meinen Liebeskummer in der Steinhöhle von Lascaux.

Der Ausgang des Krim-Referendums erinnert an die Ergebnisse von DDR-Volkskammerwahlen. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?

Wolf Biermann: Putin ist ein kleiner Großrusse und panischer Okkupant. Sein Sieg ist eine Niederlage. Er wird stürzen wie alle Diktatoren. Diese Volksabstimmung wurde durchgepeitscht in einer hassverwüsteten Landschaft unter einem düsteren Himmel ohne die Sonne der Freiheit, aus dem Propaganda-Bomben fallen. Eine freie Wahl vor Kimme und Korn der Kalaschnikows und Panzerkanonen ist eine Farce. Wenn Putin nicht Gerhard Schröders lupenreiner Demokrat wäre, sondern ein Demokrat, ließen sich Nachlass-Streitigkeiten nach dem Zusammenbruch der UdSSR durch Verhandlungen lösen.

In Ihrer Stasi-Ballade haben Sie noch lange vor Ihrer Ausweisung aus der DDR den Refrain "die Stasi ist mein Ecker / die Stasi ist mein Ecker / die Stasi ist mein Eckermann" gedichtet. Reizt es Sie, über die NSA und die allgegenwärtig erscheinende Computer-Spionage ein ähnliches Hetzlied zu schreiben?

Wolf Biermann: Das wäre selbstmitleidig und hysterisch gegenüber den USA: Selbst ein gelegentlich idiotisch fehlerhafter Geheimdienst in einer unvollkommenen Demokratie ist grundsätzlich nicht gleichzusetzen mit einem perfekten Geheimdienst in einer vollkommenen Diktatur.

Wie geht es Ihnen heute, wenn Sie durch die Chausseestraße in Berlin schlendern und an dem Haus vorbeikommen, wo Sie so lange von den Stasi-Eckermännern bespitzelt wurden?

Wolf Biermann: In meiner Wohnung - da oben im zweiten Stock - wehte bis zum November 1976 der Geist der Freiheit und der Rebellion. Er wurde diskutiert, gedichtet und gesungen. Ich denke mit Spott und Kummer daran, dass in diesen "heiligen Hallen" dann der Spitzel des MfS sich gelümmelt hat, Gysis Canaille Hanisch. Und ich freue mich, dass auch die Menschen in meinem alten Kiez Berlin Mitte endlich neue Probleme haben und nicht mehr die alten.

Im Herbst wird an den 25. Jahrestag der Maueröffnung erinnert. Könnte das für Sie der Anlass sein, nach Ihrer Version von 1972 eine weitere Neufassung von Heines "Deutschland, ein Wintermärchen" zu veröffentlichen?

Wolf Biermann: Mein "Wintermärchen" war damals eine Paraphrase auf Heinrich Heines Poem aus dem Jahre 1843. Ich will nun keine Paraphrase auf meine Paraphrase zusammenstoppeln. Wenn meine Leser auf dem allerneuesten Stand meiner Irrtümer sein wollen, können sie die Lieder und Gedichte lesen, die ich seither veröffentlicht habe.

Sie sind wahrscheinlich schon 1000 Mal danach gefragt worden: Wann wird Wolf Biermanns Autobiografie erscheinen?

Wolf Biermann: Wenn sie geschrieben ist. Ich bin dabei.

Pamela Biermann: Und ich stachel ihn zum Schreiben an.

Wie denn?

Pamela Biermann: Natürlich auch mit den unfairen Mitteln der Lysistrate in der antiken Komödie des Aristophanes.

