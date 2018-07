'Kommen Sie mit?' fragt Catherine Guerin in Neuenheim. Auch PH-Studenten waren dabei und setzten sich vor einer Videoinstallation von Nils Herbstrieth in Bewegung.

'Kommen Sie mit?' fragt Catherine Guerin in Neuenheim. Auch PH-Studenten waren dabei und setzten sich vor einer Videoinstallation von Nils Herbstrieth in Bewegung.

Von Ingeborg Salomon

Eine Stadt tanzt - und ihr Oberbürgermeister tanzt mit. "Ist er das?" tuschelte eine Besucherin am Freitagabend bei der Eröffnung der ersten Heidelberger Tanzbiennale ihrer Nachbarin ins Ohr. Er war's und hatte ziemlich viel Spaß dabei, wie Eckart Würzner später im Gespräch mit der RNZ gestand. Bei "HD moves" hatten Choreographen zehn Heidelberger Stadtteile in Szene gesetzt und 114 Darsteller waren bei dem hundertminütigen Parcours aktiv dabei. Rohrbach und die Weststadt traten gemeinsam an, allein Uschy Szott, seit 27 Jahren Organisatorin des Jugendtanztages, versammelte 30 Mitwirkende auf der Bühne. Einer war Eckart Würzner, der zwischen Fußgängern, Skatern, Fahrradfahrern und Joggern bewies, dass er auch außerhalb des Halbmarathons fit ist.

Die rund 500 Besucher, die am Freitag und Samstag in jeweils drei Rundgängen - allein das eine logistische Meisterleistung - durch das Theater zogen, erlebten einen mitreißenden Abend. Die Akteure sprühten vor Begeisterung, und der Funke sprang schnell über, auch wenn nicht jeder Besucher immer alles ganz genau sehen konnte. "Sie sind heute Abend Partner, und es muss nicht alles perfekt sein", unterstrich Bernhard Fauser, Künstlerischer Leiter des UnterwegsTheaters und gemeinsam mit Intendant Holger Schultze Initiator der Tanzbiennale, bei seiner Begrüßung. Denn so verschieden wie Stadtteile, Darbietungen und Mitwirkende waren auch die Aufführungsorte im Stadttheater.

Hinsetzen und sich gemütlich zurücklehnen war nicht. "HD moves" machte seinem Namen auch insofern alle Ehre, dass sich die Zuschauer mitbewegten und in einer eigenen Choreographie durch das Theater zogen. Vom Foyer in den Alten Saal, über die Treppen in den ersten Stock, wieder hinunter, auf und hinter die Bühne und schließlich über den Marguerre-Saal zurück ins Foyer. Die Besucher standen, saßen auf dem Boden und durften sich manchmal auch ganz konventionell auf die Sitze fallen lassen und das Geschehen auf der Bühne verfolgen. Hier war eindeutig der Weg das Ziel, und alle zogen freudig mit. Die Stimmung war entspannt, Geschubse und Gedrängel um die besten Plätze gab es kaum. Eine ausgefeilte Organisation, viele überraschende Einfälle und vor allem die hoch motivierten Akteure machten es den Besuchern leicht, "ihr" Theater an diesen beiden ungewöhnlichen Abenden besonders zu lieben.

Schon die erste Choreographie überzeugte derart, dass das Publikum bereits nach drei Minuten begeistert mitklatschte und sang. Die (ehemaligen) Schülerinnen und Mitarbeiterinnen der Elisabeth von Thadden-Schule bewiesen zu einem pfiffigen Melodienmedley, dass bei vermeintlich höheren Töchtern nicht nur die Perlenkette swingt.

Ein weiterer Höhepunkt war die Choreographie von Andrea Böge und Victoria Söntgen. Sie setzten Küchenalltag (Boxberg! Hotelfachschule!) ins Bild. Damit Rapper Dany Fresh, der auf der Hebebühne hoch über den Köchen thronte, etwas auf den Teller bekam, wurde im Untergeschoss mit viel Körpereinsatz geschält, gemixt und püriert. Dabei spielte die Bühnentechnik perfekt mit, wofür dem technischen Leiter des Theaters, Peer Rudolph, ein Sonderapplaus gebührt. Ebenso wie Niels Herbstrieth, dessen Videoinstallationen der Stadtteile echte Hingucker waren.

Genau hinschauen durfte das Publikum auch bei Catherine Guerins Neuenheim-Inszenierung. Dabei übersetzten unter anderem Studierende der Pädagogischen Hochschule Hölderlins Gedicht "Heidelberg" in Gebärdensprache. Zu Klängen aus Vivaldis "Vier Jahreszeiten" konnten die Besucher miterleben, wie aus vielen einzelnen Gebärden ein lebendiges, fließendes Ganzes wurde. Doch Neuenheim kann auch zackig, beispielsweise auf dem Campus, wie die Tanzgruppe des Sportinstituts in einer Inszenierung von Luis Sayago bewies.

Der Heidelberger Süden hingegen ist wild und cool, das zeigten zehn Jugendliche unter Regie von Patrick Eberts und Yohan Stegli ebenso wie die Street Dancer und Graffitikünstler um Felix Felixine. Der zählt zu den besten Rollerskatern von Paris, arbeitet gleichzeitig als DJ und Sänger und brachte die Jugendlichen so in Schwung, dass auch das etwas ältere Publikum begeistert mitging. Die jüngeren Besucher wiederum waren stark berührt von einer Darbietung zum Thema Altern, die Kate Antrobus auf der Treppe des Foyers inszenierte.

Die Heidelberger kennen die gebürtige New Yorkerin als Solotänzerin unter Johann Kresnik und Liz King. In ihrer Choreographie, einem Wechselspiel aus Tanz und Text, setzt sie sich mit dem Vergessen auseinander, kongenial in Bewegung umgesetzt von der ehemaligen Schauspielerin Helga Wolf, die in einem Mehrgenerationenhaus lebt, und der Sportstudentin Lisa Budavari. Wie es sich anfühlt, wenn man sich nicht an Namen erinnern kann, Handschuhe (Handschuhsheim lässt grüßen!) und Wohnungen verwechselt und einem die eigene Identität nach und nach abhandenkommt, setzte Helga Wolf leise und sehr eindringlich auf der Treppe in Szene. Gleichzeitig begeisterte Lisa Budavari im Foyer mit ihrem ausdrucksstarken Solotanz. Zusammen waren die alte und die junge Frau ein wunderbares Paar.

Ein bisschen wehmütig und sehr nostalgisch setzte schließlich Aki Kato in ihrer Choreographie Ziegelhausen und Schlierbach in Szene. Akteure waren drei Frauen und ein Mann der Seniorengruppe 70+, die zu Grammofonmusik swingten. Bei "Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren" hätte es der Aufforderung zum Mitsingen nicht bedurft, das Publikum war mit viel Gefühl dabei.

Die Tanzbiennale erlebte mit "HD moves" einen großartigen Auftakt, der Lust macht, sich noch bis 2. März weitere Produktionen anzuschauen. Auch beweist er, dass in dieser Stadt wenigstens künstlerisch nicht alles eine gefühlte Ewigkeit dauert und sich nichts bewegt.

