Von Julia Naue

Heidelberg. Von der Decke hängen Fleischerhaken, ausgestopfte Tiere schmücken die Wand. Ein Mann steht auf einer Leiter und malt ein überdimensionales geschlachtetes Vieh. Blut spritzt. Ophelia isst Würstchen - viele Würstchen. Und spuckt sie wieder aus. Das tote Tier liegt auf dem Boden. Ein markerschütternder Schrei erfüllt den Raum. Dann: rhythmische Musik.

Die Interpretation von Shakespeares Klassiker "Hamlet" der Theatergruppe "Rampig" ist provokativ und laut. In der letzten Woche feierte das Stück im Haus der Jugend Premiere und überzeugte mit einer interaktiven Performance. Der ganze Raum dient den Darstellern als Bühne. Und jedem Zuschauer bietet sich ein anderer Blickwinkel auf das Schauspiel, denn die Sitzplätze sind auf die vier Ecken des hallenartigen Raumes verteilt.

Im Mittelpunkt des Stückes steht die Frage: Wofür lohnt es sich zu leben? "Junge Menschen haben heutzutage unendlich viele Möglichkeiten, sich zu entfalten", erklärt Beata Anna Schmutz, die künstlerische Leiterin des Projekts. "Doch diese Vielfalt überfordert viele. Die Planlosigkeit führt zum Exzess. Das ist die Generation Hamlet", so Schmutz. Ein Jahr haben Vorbereitung, Planung und Gestaltung des Stückes gedauert. Museumsbesuche, Exkursionen und intensive Diskussionen halfen bei der Auseinandersetzung mit dem komplexen Stoff. Das Ergebnis ist Ausdruck einer hedonistischen Überflussgesellschaft, in der eigene Ziele und Wünsche sich zu verlieren scheinen.

"Wie soll ich gerecht sein, wenn ich nicht rächen kann", fragt Hamlet. Ophelia ertränkt sich in einer Badewanne. Sein oder nicht Sein? Wenig später schneidet Gertrude einem Teddybär die Kehle durch. Die Inszenierung basiert auf einer zeitgenössischen Textfassung des Künstlers Christopher Kriese. Sexualität, Emanzipation, Protest oder soziale Konventionen werden auf experimentelle Weise hinterfragt. Hamlet, stets auf der Suche nach seinem Platz in der Welt, zerstört sich am Ende schließlich selbst. Die Bühne, sein Leben, gleicht einem Schlachthof. "Eine solche Inszenierung ist nur möglich, wenn man keine Angst vor großer Literatur hat", betont Schmutz.

"Ich möchte später schon gern Schauspielerin werden. Aber es gibt auch noch so viele andere Dinge", beschreibt die 18-jährige Leoni Awischus ihre eigene Unsicherheit. Im Stück spielt sie eine der drei Ophelias. Durch eine Zeitungsanzeige ist sie auf "Rampig" aufmerksam geworden und freut sich besonders über das vertraute Verhältnis zwischen den Mitgliedern der Gruppe. "Das hier ist fast wie meine Familie. Manchmal habe ich das Gefühl, ich wohne hier", scherzt sie. An ihrer Rolle bewundert sie vor allem den Kontrast zwischen Selbstzweifeln und innerer Kraft. Auch sie fühlt sich als Teil der Generation Hamlet. "Ich verfolge mein Ziel, aber ich weiß nicht konkret, was es eigentlich ist."

Einer der Hamlet-Darsteller ist Friedrich Blam. Er ist seit einem Jahr bei "Rampig" und war besonders von der Intensivität beeindruckt, mit der an dem Stück gearbeitet wurde. Der Besuch eines echten Schlachthofes ist ihm am meisten in Erinnerung geblieben. Der 18-jährige Schüler glaubt, dass in der heutigen Zeit viele junge Leute nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Wie Hamlet ist auch er sich noch nicht ganz sicher, wohin sein Weg führen wird. "Ich könnte mir aber vorstellen, Musiker zu werden", sagt er.

Info: "Hamlet" wird noch heute, am Samstag, 21., und Sonntag, 22. Juli im Haus der Jugend, Römerstraße 87, gespielt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Karten zu 5 und 8 Euro gibt es unter Telefon 06221/ 602926 oder per E-Mail an karten@rampig.de.