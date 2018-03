Von Rainer Köhl

Dunkel war es im Heidelberger Karls-torbahnhof beim Auftritt von Anna von Hausswolff, und düster ist auch ihre Musik. Als "Funeral Pop" wird die Musik der schwedischen Sängerin und Songwriterin bezeichnet. Ihre elegisch expressiven Songs tragen Titel wie "Funeral For My Future Children" oder "Deathbed". Es war dies das zweite Konzert beim Festival "Enjoy Jazz", und es gehört zur Rubrik "Anderes" neben dem Jazz.

Anna von Hausswolff liebt die morbiden Stimmungen, und diese sind zugleich romantisch verklärt. Auf der Videoleinwand scheint ausdauernd der Vollmond unter wehendem Wolkendunst, dazu ertönen flutende Sounds von zwei E-Gitarren, Keyboards und Drums. Das Herzstück der Musik bleibt die Orgel, und diese spielt Anna von Hausswolff selber.

Keine wollüstigen Hammondsounds sind es, die sie den Tasten entwindet, sondern gruftkalte Sakralklänge einer elektrischen Kirchenorgel. Aber auch diese lässt die Bandchefin immer wieder gerne glühen. In höchster Lage wie Kate Bush singt sie dazu seraphische Melodien in poetischer Schauerromantik, und die Orgel frohlockt wie zum Gemeindegesang. Selten gingen Indie-Rock und sakrale Sphäre so schön zusammen wie in der Musik der langmähnigen Blondine aus dem hohen Norden.

Ausgedehnte Instrumentalpassagen gaben einen mächtigen Ton an währen des Abends. Kraftvoll flutende Soundwände wabern und wummern durch den Saal, ostinate Rhythmen hämmern die Grundlage für diese visionäre Musik. Ein Bekenntnis zu Pathos und Bombast und zu sterbensschöner Romantik. Es sind wahre Klangkathedralen, die sie mit ihren Musikern aufbaut mit stehenden Klängen und experimentell anmutenden Soundveränderungen, wie man sie aus dem Psychedelic-Rock kennt. Mit verzerrten Gitarren und Slide-Klängen.

Daneben geht selbst die Orgel klanglich ein wenig unter, aber in der Art, wie Anna von Hausswolff ihre langen Haare ekstatisch wirft, wird auch im Statischen ihre ganze Intensität stark spürbar. Kraftvoll hymnische Motive schälen sich heraus und werden von martialischen Drum-Rhythmen wie in Stein gemeißelt.

Gospelhafte Melodien gewinnen romantische Größe, und daneben sang sie auch mitreißend rockige Songs wie "Harmonica", eine Huldigung an ihren verstorbenen Großvater.

Und auch Schafe sieht man oft auf den Videos. Denn neben kühlen Mondstimmungen und tönenden Grabinschriften hat Anna von Hausswolff auch ein Faible für liebliche Country-Sphären. Dann singt sie mit einer intensiven Folkstimme, die an Carla Tirgerson (Chris & Carla, Walkabouts) erinnert.

Gegen Ende des Konzerts gesellte sich schließlich noch die Cellistin Julia Kent (Anthony and the Johnsons) hinzu, die schon solistisch mit ihrer Loopstation und sparsamem Cellostrich das düster-monotone Vorprogramm bestritten hatte. Zusammen mit der Band ging es zum Schluss in gigantisch rockende Orgiastik. Ja, auch Sterbensschönes kann bisweilen lustvoll sein.