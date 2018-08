Von Stefan Otto

Ludwigshafen. Monate später als in den vergangenen Jahren, am 30. August, beginnt das diesjährige "Festival des deutschen Films" auf der Ludwigshafener Parkinsel. Die 13. Ausgabe der Großveranstaltung, die wegen Hochwassergefahr auf diesen ungewöhnlich späten Termin verlegt wurde, läuft bis 17. September.

"Es fehlten bloß acht Zentimeter, und wir wären nicht mehr auf die Insel gekommen", erklärt Festivaldirektor Michael Kötz und deutet mit Daumen und Zeigefinger an, wie knapp es war. Im Juni und Juli vergangenen Jahres war der Rheinpegel so hoch, dass das "Festival des deutschen Films" seine Zelte beinahe hätte abbrechen müssen. Bereits vor vier Jahren war das Festival einmalig von der Parkinsel auf das nahe Ludwigshafener Festland gezogen, um einer Überschwemmung gerade noch zu entgehen. "Die Parkinsel ist unser Kapital", weiß Kötz jedoch. Dieser Ort sei "schlagend sinnlich" und verkörpere geradezu "die unverhoffte Eleganz von Ludwigshafen", schwärmt er.

Deshalb habe er beschlossen, nicht den unverwechselbaren Veranstaltungsort, sondern nur den angestammten Termin in den Hochsommermonaten aufzugeben und das Festival in den viel weniger hochwassergefährdeten Spätsommer zu verlegen, in den "Zeitraum mit dem stabilsten Wetter und dem geringsten Niederschlag im Jahr", wie ihm Feuerwehr und Wetterdienst versichert hätten.

Insgesamt werden an den 19 Festivaltagen 71 Filme zu sehen sein, darunter 21 im Wettbewerb, 33 im Rennen um den Publikumspreis sowie sechs Kinderfilme. In Sondervorstellungen werden "Gleißendes Glück" nach dem Roman von A. L. Kennedy und "Männertreu" nach einem Drehbuch von Thea Dorn vorgestellt, wenn Martina Gedeck (am 31. 8.) und Matthias Brandt (am 9. 9.) ihre Preise für Schauspielkunst entgegennehmen.

Am 8. September geht der Medienkulturpreis an Nicole Weegmanns Drama "Das Leben danach" um die Nachwirkungen der Loveparade-Katastrophe von Duisburg. Der Ludwigshafener Drehbuchpreis wird am 9. September an den Autor Markus Busch verliehen, dessen Kunstsammler-Thriller "Am Abend aller Tage" gezeigt wird.

Eröffnet wird das Festival mit "Die Anfängerin", einem Eiskunstlauf- und Mutter-Tochter-Beziehungsdrama von Regisseurin Alexandra Sell, deren Dokumentation "Durchfahrtsland" 2005, beim allerersten Festival des deutschen Films, prämiert wurde.

Ihren Besuch am Eröffnungstag angekündigt haben neben Sell ihre Hauptdarstellerinnen Ulrike Krumbiegel und Annekathrin Bürger, die junge Eiskunstläuferin Maria Rogozina, Schauspieler Stephan Grossmann, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Eva Lohse. Weitere Gäste, die das Festival besuchen werden, sind Anna Loos mit ihrer Band Silly ("Silly - Wir sind frei!"), die kommenden Schwarzwälder "Tatort"-Kommissare Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner ("Goldbach"), Schauspieler Christian Berkel ("Der Kriminalist: Die offene Tür) sowie Heike Makatsch, die ihren in Mannheim gedrehten Kinospielfilm "Fremde Tochter" begleiten wird.

Mit so vielen Filmen wie noch nie, Open-Air-Kino und weiteren Sonderveranstaltungen kalkuliert Kötz für 2017 mit rund 120.000 Besuchern. "Die müssen schon kommen, sonst reicht’s Geld nicht!"