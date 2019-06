Von Jesper Klein

Zum Orchester-Jubiläum ein Gespräch mit dem Kontrabassisten und Gründungsmitglied Michael Neuhaus.

Herr Neuhaus, die Heidelberger Sinfoniker werden in diesem Jahr 25. Wie feiern Sie das Jubiläum?

Wir haben uns nur einen Herzenswunsch erfüllt und unseren alten Weggefährten Thomas Zehetmair eingeladen, um mit ihm am 22. Juni Beethovens Eroica-Sinfonie zu spielen. Eine Sinfonie, die Thomas Fey, unser Gründer und ehemaliger Dirigent, sich immer für später aufgehoben hat. Jetzt wollen wir sie ohne ihn, aber vor allem auch für ihn spielen - zusammen mit dem schönen Violinkonzert.

Sie sind Gründungsmitglied und von Anfang ein Teil des Orchesters. Was hat sich bei den Sinfonikern verändert?

Das Orchester hat sich immer mehr spezialisiert und sich stärker auf die klassische und die frühromantische Richtung fokussiert. Bei aller Fokussierung ist die Vielfalt aber geblieben. Und das Orchester ist schlichtweg besser geworden.

Das ist ja ein Spagat: Auf der einen Seite braucht es die Vielfalt, auf der anderen aber auch die Spezialisierung auf einem Gebiet, um qualitativ besser zu werden, oder?

Genau. Es braucht ein Erkennungsmerkmal, um sich abzusetzen. Ich denke, das haben wir über unsere Spielweise. Wir wollen das Orchester für das Besondere sein. Das ist unser Auftrag in der breit aufgestellten Orchesterwelt in Heidelberg.

Im Herbst erscheint Ihre dritte CD mit Musik von Antonio Salieri. Mit Timo Jouko Herrmann ist der Salieri-Experte hier vor Ort. Was ist für Sie das Besondere an Salieri und seiner Musik?

Es lohnt sich, Salieri auszugraben - das wird auch die neue CD wieder zeigen. Es geht uns diesmal darum, die private Seite des Komponisten hervorzukehren, mit Werken, die Salieri für private Feierlichkeiten geschrieben hat. Diese Stücke zeigen zum Beispiel seinen meisterhaften Umgang mit der Singstimme, und warum Salieri zu seiner Zeit so beliebt war. Im Beethovenjahr 2020 wollen wir dann vor allem das Schüler-Lehrer-Verhältnis von Beethoven und Salieri beleuchten, Timo Jouko Herrmann hat da ein interessantes Programm konzipiert. Wir spielen Musikstücke, die sehr schön belegen, wer wie auf wen Einfluss genommen hat. Das wollen wir ebenfalls auf CD aufnehmen. Besonders und sehr spannend wird auch unser über drei Jahre konzipiertes Tanz-Projekt "Carl Theodors Ballettwerkstatt. Innovation am kurpfälzischen Hof" mit Handlungsballetten und Ballettpantomimen aus dem reichen, aber leider vernachlässigten Schatz der Mannheimer Schule.

Sie beschäftigen sich viel mit der historischen Aufführungspraxis. Was haben Sie über die Jahre dazugelernt? Und was hat sich verändert?

Wir waren mit dem Orchester oft bei Nikolaus Harnoncourt zu Gast und sind von ihm geschult worden. Viele von unseren Musikern sind in Alte-Musik-Ensembles tätig. Ich beobachte mit Freude, dass eine gewisse Verschmelzung der Bereiche stattgefunden hat. Kein modernes Orchester spielt Mozart heute so wie Brahms. Es ist selbst in der hintersten Ecke etwas von dieser aufführungspraktischen Idee hängen geblieben. Auch wir spielen ja auf modernen Instrumenten, allerdings historisch-informiert. Immer wieder sind Kollegen davon überrascht, dass wir zum Beispiel nicht auf Darmsaiten spielen, weil es so nach Darmsaiten klingt. Die Behandlung der modernen Instrumente ist sehr weit in Richtung historisch vorangeschritten.

Wie sieht es mit der Zukunft des Orchesters aus, gerade mit Blick auf die finanzielle Situation?

In den vergangenen fünf Jahren haben wir unsere Organisation neu aufgestellt. Mit einem neuen Image und durch ein klar konturiertes Konzept haben wir unseren Platz in Heidelberg gefunden. Ich freue mich, dass wir mittlerweile stärker von der Stadt wahrgenommen werden, aber da ist noch viel Arbeit zu leisten. Ich glaube, wir sind vor Ort die einzige kulturschaffende Organisation dieser Größenordnung, die kein städtisches Budget hat. Eine Stadt wie Heidelberg hat den Platz für ein großes Philharmonisches Orchester und ein kleineres freischaffendes Orchester. Es wäre schön, ein bisschen Anerkennung für die langjährige Kulturarbeit zu bekommen. Gerade, wenn wir sehen, wie enthusiastisch namhafte Gastdirigenten auf das Orchester reagieren. Wir haben die Bestätigung von kulturell fähigen Leuten, jetzt fehlt nur noch der Rückenwind von der Heimatstadt.

Seit dem Ausscheiden von Thomas Fey haben Sie wechselnde Dirigenten. Wird es dabei in Zukunft bleiben?

Wir haben stark favorisierte Gastdirigenten, mit denen wir hauptsächlich zusammenarbeiten, aber wir sind einem festen Chefdirigenten überhaupt nicht abgeneigt. Es wird nur bestimmt ein Prozess über Jahre sein, bis sich wirklich etwas etabliert. Und wir haben auch die Vorzüge des Spielens ohne Dirigenten kennengelernt. Es lässt die einzelnen Musiker freier spielen und nimmt sie gleichzeitig mehr in die Verantwortung. Man arbeitet gemeinsam an einem Ergebnis, was eine große Identität mit dem Orchester mit sich bringt - ein Gefühl, das nicht jeder Dirigent vermitteln kann.

Gibt es Momente der letzten 25 Jahre, an die Sie besonders gern zurückdenken?

Es gab natürlich Meilensteine. Unsere ersten CD-Aufnahmen mit Thomas Fey, großartige Beethoven-Zyklen oder das Gründungskonzert mit Beethovens 9. Sinfonie. Das war für uns Neuland. Wir sind mit zittrigen Knien auf die Bühne gegangen, aber es hat sehr gut geklappt.

Info: Jubiläumskonzert mit Thomas Zehetmair am 22. Juni in der Stadthalle Heidelberg, 20 Uhr.