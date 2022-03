Das ist an sich nicht schlimm. Allerdings ist die Zeit stark gestiegen, die die Befragten mit den Streaming-Plattformen verbracht haben. Im Durchschnitt schauten sie sich unter der Woche am Tag fast drei Stunden lang Videos an. Durchschnitt heißt: Manche schauten kürzer, andere dafür länger. Mehr als jeder Zehnte gab in der Umfrage sogar an, täglich fünf Stunden oder mehr zu streamen.

Fachleute finden: Das ist viel zu viel! Denn wer so viel Zeit vor Filmen und Videos verbringt, hat weniger Zeit für wichtige Dinge wie Bewegung oder für Treffen mit Freunden.