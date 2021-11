In Mainz wird das närrische Grundgesetz vorgelesen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

In der Stadt Düsseldorf erwachte das Karnevals-Maskottchen Hoppeditz aus seinem langen Schlaf. Es kriecht dann aus einem Senftopf und hält eine Rede. In Mainz wurde wie jedes Jahr das närrische Grundgesetz vorgelesen. Darin heißt es zum Beispiel: "Der närrische Gruß vom 1. Januar bis zum Aschermittwoch heißt Helau. Er ist möglichst oft und laut zu rufen oder zu singen."

Es gibt eine ganze Menge unterschiedlicher Narrenrufe. Helau wird an verschiedenen Orten gerufen, zum Beispiel auch in Düsseldorf. In Köln heißt es Alaaf. Helau und Alaaf sind wohl die bekanntesten Rufe. Hören wird man sie aber erst zu Beginn des neuen Jahres häufiger. Im Januar und Februar sind dann die großen Feiern und Umzüge geplant.