Zwei Millionen Weihnachtsbäume kamen im letzten Jahr aus dem Land nach Deutschland. Die Zahlen veröffentlichten Fachleute am Freitag. Doch auch in Deutschland werden die Tannen fürs Fest angebaut. Hier wachsen die meisten Bäume im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Verkauft und geschmückt werden sie dann überall in Deutschland.