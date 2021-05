Am Samstag steht in der Bundesliga der vorletzte Spieltag an. Eine Woche später ist die Saison vorbei. Insgesamt gibt es 18 Mannschaften. Die letzten beiden der Tabelle steigen direkt ab. Das Team auf Platz 16 hat in einer Extra-Runde noch die Chance, sich zu retten.

Ein Absteiger steht schon fest: Der FC Schalke 04 liegt abgeschlagen auf dem letzten Platz. Am Donnerstag verlor Schalke mit 1:2 gegen Hertha BSC. Für die Berliner sieht es dadurch wieder etwas besser aus. Gerettet sind sie aber noch nicht. Zittern müssen auch noch die Fußballer aus Köln, Bielefeld, Bremen, Augsburg und Mainz.

An den letzten beiden Spieltagen der Saison werden alle Spiele gleichzeitig ausgetragen. Das macht die Sache besonders spannend. Einige der bedrohten Teams spielen sogar direkt gegeneinander. Hertha trifft auf Köln, Augsburg auf Bremen.