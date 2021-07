Der beliebteste Falschgeld-Schein in Deutschland ist mittlerweile der 20-Euro-Schein. Das gab die Bundesbank am Freitag bekannt. Diese Scheine machen vier von zehn Fälschungen aus. Auch 10-Euro-Scheine werden gerne gefälscht. Der Grund ist wohl: Wer betrügt, will möglichst nicht auffliegen. Und die Kriminellen hoffen, dass die Menschen bei den Zehnern und Zwanzigern nicht so genau hinschauen.

Die Expertinnen und Experten der Bundesbank raten, Wechselgeld genau zu befühlen und zu betrachten. Oft ist Falschgeld ganz einfaches Theatergeld, das eigentlich gar nicht wie richtiges Geld aussieht. Echte Scheine haben zum Beispiel eine Smaragdzahl. Sie ändert beim Kippen des Scheins die Farbe. Wer einen falschen Schein akzeptiert, bekommt später keinen Ersatz dafür.