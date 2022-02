Eine Stiftung in der Stadt Hamburg verleiht Musikinstrumente an begabte Kinder. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn/dpa

Deswegen vergibt eine Stiftung in der Stadt Hamburg regelmäßig neue Instrumente an begabte Kinder und Jugendliche. Sie können die Musikinstrumente benutzen, bis sie sie nicht mehr brauchen. Dann werden sie an andere Kinder weitergegeben. Damit soll die musikalische Ausbildung der jungen Menschen gefördert werden. Insgesamt sind schon Instrumente im Wert von mehr als einer Million Euro im Umlauf!