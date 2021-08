Kommende Woche gibt es viele Sternschnuppen am Himmel zu bestaunen. Foto: Ole Spata/dpa

Von den flinken Funken am Himmel kann man immer wieder welche sehen. Aber jedes Jahr im Sommer sind es besonders viele. Der Grund: Die Erde bewegt sich auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne und dabei durch Trümmer eines Kometen. Dessen winzige Staubkörnchen verglühen, wenn sie in die Lufthülle unseres Planeten eintreten. Das können wir dann als Sternschnuppen sehen.

Der Staub aus dem All leuchtet am besten, wenn es sonst möglichst dunkel ist. Auch das ist in den kommenden Nächten der Fall, weil der Mond recht früh untergeht. Dann muss nur noch das Wetter stimmen: Der Himmel sollte möglichst klar und frei von Wolken sein. Dann wird sich etwa im Minutentakt eine Sternschnuppe bestaunen lassen.