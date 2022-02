Vier Monate ist das nun her. In dieser Zeit wurde Lizzie aufgepäppelt: Sie fraß jede Menge Tintenfisch und Seegras. So nahm sie ordentlich zu und wurde wieder fitter. Jetzt stellte ein Tierarzt fest: Lizzie ist wieder ganz gesund und darf zurück ins Meer.

Als eine Tierpflegerin Lizzie am Freitagmorgen aus ihrem Transport-Eimer nahm, schlug diese schon mit den Vorderflossen. "Sie war bereit, zurück ins Meer zu gehen", sagte eine andere Pflegerin.