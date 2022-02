In einem Rechenzentrum laufen rund um die Uhr ganz viele Computer. Dank ihnen können wir jederzeit und überall Daten im Netz abrufen. Die Rechner leiten etwa Suchanfragen weiter, speichern Dateien und senden Daten.

In der ganzen Welt gibt es Rechenzentren. Die müssen immer mehr leisten. Denn der Verkehr der Daten hat zugenommen, da immer mehr Menschen online sind und zum Beispiel Daten hochladen. Der Energiebedarf auch in deutschen Rechenzentren sei in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen, hieß es gerade in einer Studie.