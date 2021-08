Mit dem Rennrad hat sie schon auf der Straße Medaillen gewonnen. Nun hat es Denise Schindler auch auf der Bahn in der Halle geschafft. Bei den Paralympics in Tokio gewann die Radsportlerin am Mittwoch die Bronzemedaille. Bei den Paralympics treten nur Sportler und Sportlerinnen mit einer Behinderung an.