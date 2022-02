Werden sie von Menschen gefunden, bekommen sie oft Hilfe. So kümmert sich zum Beispiel die Naturschutzstation Neschwitz im Osten von Deutschland um verletzte Wildvögel. Einer der Vögel dort ist ein Uhu mit einem kaputten Flügel. Einen Namen hat er nicht bekommen. "Wir sind so professionell, dass wir keine Beziehung zu ihnen aufbauen", sagt Ines Triebs, die dort arbeitet. Die Vögel sollen schließlich keine Haustiere werden.

"Wir freuen uns, wenn wir die Vögel wieder in die Natur entlassen können", sagt Ines Triebs. Wird ein Wildtier freigelassen, nennt man das auch auswildern. Das ist jedoch nicht immer möglich. Der verletzte Uhu kann zum Beispiel nicht mehr selbständig jagen. Er würde in Freiheit verhungern und darf deswegen bis an sein Lebensende in Neschwitz bleiben.