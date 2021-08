Kennst du die Kindergeschichten von dem Bär Paddington? Der kleine Bär mit dem roten Hut kommt aus dem Land Peru in Südamerika. Er reist nach London in England, wo er jede Menge Abenteuer erlebt. In echt gibt es Paddington natürlich nicht. Aber die Bären-Art, zu der er gehört, die gibt es tatsächlich.