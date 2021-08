Der Schierlings-Wasserfenchel ist nur an der Elbe in Norddeutschland zu finden. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Dieser Ort liegt in Norddeutschland am Fluss Elbe. Die Pflanze sprießt dort, wo die Gezeiten spürbar sind, also das Wasser mal hochsteigt und dann wieder sinkt. Der Schierlings-Wasserfenchel mag Schlick und kann bis zu zwei Meter hoch werden.

Jedoch verlor die Pflanze viel von ihrem kleinen Lebensraum, weil die Elbe für Schiffe tiefer ausgebaggert wurde. Damit die Pflanze nicht ausstirbt, wurde eine neue Heimat auf einer Elbinsel geschaffen.

Dort wurden am Montag Schierlings-Wasserfenchel eingepflanzt. Umweltschützer finden die Aktion aber nicht so sinnvoll. Sie meinen, um die Natur am Fluss zu schützen, wäre es viel besser, die Elbe nicht immer wieder auszubaggern.