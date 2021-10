Angela Merkel wuchs in Templin auf, einer Stadt im Bundesland Brandenburg. Das gehörte damals zur DDR, genauso wie die Stadt Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Dort hielt Angela Merkel am Sonntag eine Rede bei einem Fest. Denn jedes Jahr am 3. Oktober feiern die Menschen in Deutschland den Tag der Deutschen Einheit.

An diesem Tag vor 31 Jahren wurden die beiden Teile Deutschlands vereint. Seitdem hat sich viel verändert. Doch noch immer gibt es Unterschiede zwischen den Menschen im Westen und im Osten Deutschlands. Viele Menschen im Osten verdienen zum Beispiel weniger als die im Westen. Der Politiker Olaf Scholz schrieb daher zu der Feier: "Heute sind wir ein Land, trotzdem bleibt viel zu tun."