Es ist groß und es ist stark. So stellen sich die meisten Menschen ein Pferd vor, mit dem etwa ein Ritter in die Schlacht zieht. So wird es auch oft in Filmen gezeigt. Tatsächlich aber waren diese Schlachtrösser gar nicht so groß. In der Regel waren sie nur etwa so groß wie ein Pony! Das haben Wissenschaftler in England herausgefunden.