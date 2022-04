Feldhasen sind in der Natur mit ihrer braun-grauen Fellfarbe gut getarnt. Tierexperten aber haben im vergangenen Jahr genau hingeschaut und gezählt, wie viele von den Tieren es gab. Das Ergebnis veröffentlichten sie am Freitag. Die Fachleute sagen: Die Zahl der Feldhasen wächst! 2021 lebten in Deutschland mehr von ihnen als im Vorjahr.