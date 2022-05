Den Fahrradhelm aufgesetzt und los ging es: Am Wochenende sind an vielen Orten in Deutschland Kinder und Erwachsene geradelt, um zu demonstrieren. Die Aktion hieß Kidical Mass. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollten damit auf viele Dinge aufmerksam machen, die besonders für Jüngere auf dem Rad wichtig sind. Dazu gehört, dass die Wege für Radfahrende sicher sind, etwa zur Schule.