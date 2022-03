Der 1. FC Union Berlin hatte sich bereits am Dienstag qualifiziert. Am Mittwoch kamen noch RB Leipzig, der Hamburger SV und der SC Freiburg hinzu. Bei den Hamburgern kam es zum Elfmeterschießen und auch die Freiburger konnten erst in der Verlängerung gewinnen.

Viele glauben, dass Leipzig dieses Jahr der große Titelfavorit sei. "Wir wissen, was für ein geiles Gefühl das im Finale ist, wir wollen Geschichte schreiben", sagte der Leipziger Kevin Kampl. Wer im Halbfinale gegen wen spielt, wird am Sonntag ausgelost.