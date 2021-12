Jakob Johnson ist in Deutschland geboren und spielt in den Vereinigten Staaten von Amerika für das Team New England Patriots. Mit einem seiner Mitspieler ging er vor einigen Wochen eine Wette ein und verlor. Deshalb musste er seine langen dunklen Haare in der Farbe einer anderen Football-Mannschaft einfärben, eben rot. Reportern sagte Jakob Johnson jetzt: "Oh Mann, ich wasche meine Haare schon, aber die Farbe ist doch etwas permanenter, als ich gedacht habe."