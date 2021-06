Was noch alles möglich ist, wollen zwei Männer in Sachsen-Anhalt herausfinden. Sie bauen die bisher eher unbekannte Pflanze an. Die Salzpflanze wird auch Salicornia oder Queller genannt. Sie wächst gut auf salzigem Boden. Deshalb wird die Erde in Sachsen-Anhalt extra mit Salz von dort gesalzen.

Fachleute für Ernährung warnen häufig, zu viel Salz im Essen könnte der Gesundheit schaden. Salicornia könnte da helfen. Ein Fachmann sagt, wer Essen mit der getrockneten Pflanze würzt, kann schädliches Natrium aus dem Speisesalz einsparen.