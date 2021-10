Die einen haben gerade bei einem schweren Spiel ein Unentschieden geschafft, die anderen hatten acht Tage Pause. Es geht um die Fußballmannschaften Bayer Leverkusen und den 1. FC Köln. Am Sonntag treffen sie in der Bundesliga aufeinander. Weil beide Mannschaften am Fluss Rhein zu Hause sind, spricht man bei diesem Spiel auch vom Rhein-Derby (gesprochen: dörbi).