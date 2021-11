So richtig eiskalt war es bisher erst an wenigen Orten und Tagen. Trotzdem machen jetzt die ersten Eisbahnen auf, etwa in Norddeutschland. Vielen Leute freuen sich schon drauf, auf Schlittschuhen Runden zu drehen und Kunststücke zu üben. In der Stadt Kiel zum Beispiel eröffnet am Donnerstag das Eisfestival mit einer großen Bahn.