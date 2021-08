Erling Haaland schoss am Samstag drei Tore für Dortmund. Foto: Arne Dedert/dpa

Borussia Dortmund zog dadurch in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. In dem Wettbewerb spielen Mannschaften aus verschiedenen Ligen in Deutschland gegeneinander.

Borussia Dortmund setzte sich gegen Wehen Wiesbaden aus der dritten Liga durch. Andere Profis mussten sich Teams aus tieferen Ligen geschlagen geben: etwa die Fußballer von Werder Bremen und Greuther Fürth. Der FC Bayern München bestreitet die erste Runde erst am Mittwoch beim Bremer SV.