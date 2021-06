Zuschauer sind willkommen! Das gilt jetzt für die Spiele der Fußball-Europameisterschaft in München. Dazu hatte die Landesregierung von Bayern am Freitag beraten. Wegen Corona war zuvor nicht klar, ob Zuschauer für die Fußball-Spiele zugelassen werden oder nicht. Nun sollen pro Spiel etwa 14 000 Menschen dabei sein dürfen. Insgesamt haben in dem Stadion in München 70 000 Zuschauer Platz.