Wenn es um schmelzendes Eis geht, denken viele sicher zuerst an die Eisbären in der Arktis. Doch auch uns Menschen taut an manchen Stellen der Boden unter den Füßen weg. Es geht dabei um sogenannte Permafrostböden. Das bedeutet, der Boden ist dauerhaft gefroren. Solche Regionen gibt es zum Beispiel in Alaska, Kanada und Teilen von Russland.