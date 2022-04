Über die Preisträgerinnen und Preisträger durften vorab Kinder abstimmen. Sie entschieden etwa, dass der Rapper Jack Harlow ausgezeichnet werden soll, genauso wie Dixie D'Amelio, die in den USA viele aus dem Internet kennen. Alle beide mussten sich die Schleim-Dusche gefallen lassen.

Verschont vom Schleim blieb dagegen Model und Moderatorin Heidi Klum, obwohl sie auch einen Preis bekam. Heidi Klum ist nämlich nicht nur im deutschen Fernsehen zu sehen, sondern auch in den USA. Dort sitzt sie in einer Talent-Show in der Jury und wurde dafür nun ausgezeichnet. Die Show ähnelt der deutschen Sendung "Das Supertalent".