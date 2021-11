Mit dem Fest wird im Judentum ein Ereignis gefeiert, das schon sehr lange zurückliegt. Damals haben Juden die Stadt Jerusalem zurückerobert. Einer Erzählung zufolge wollten sie nach dem Sieg einen ihrer Tempel wieder einweihen, fanden aber nur ein Kännchen Öl. Das hätte eigentlich nur für einen Tag gereicht. Da soll ein Wunder geschehen sein: Das Öl reichte acht Tage lang.

Deswegen wird das Lichterfest auch acht Tage lang gefeiert. Während dieser Zeit essen Jüdinnen und Juden traditionell verschiedene in Öl ausgebackene Speisen wie Reibekuchen oder Krapfen. So erinnern sie an die besondere Rolle des Öls beim Chanukka-Wunder.